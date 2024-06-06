紐約社團齊聚 慶「台山日」設立

眾多台山社團聚集班森賀，慶祝州參議會通過設立台山日的決議案。(記者胡聲橋 / 攝影)

眾多紐約台山社團近日聚集布碌崙 (布魯克林)班森賀，共同慶祝州參議會通過關於設立台山日的決議案，台山社團還成立了一個台山日執行委員會，專門籌備台山日的慶祝活動。

州參議員曲怡文在參議會上推動，將2月12日設為「台山日」，該決議案在州參議院獲得通過。20多個紐約台山社團代表近日聚集班森賀的槓上花大酒樓，通過簡單的儀式，慶祝對台山人來說來之不易的「台山日」。這次儀式的主持人是南布碌崙社區聯盟負責人張玉娟。

紐約台山聯誼會主席甄錦榮介紹，光是紐約市 就有49個台山社團，有台山僑胞35萬人。台山日決議案通過後，他們已經成立了一個台山日執行委員會，連帶這個委員會抬頭的信紙都準備好了。他們準備在本月28日，以後每年的2月12日，共同籌備慶祝台山日。

甄錦榮說，執委會將在28日，在「福臨門宴會廳」舉辦晚宴慶祝，紐約市所有49個台山社團，都會得到一份「台山日」決議案的證書。

紐約台山聯誼會秘書長梅家仲表示，「台山日」決議案肯定了台山先輩對美國做出的貢獻是具有歷史意義的，他感到非常高興，希望每一個台山社團都出錢出力，共同辦好這次慶祝活動。

台山大江聯誼會會長伍錫富說，州參議會通過設立台山日的決議案，這表明美國社會對亞裔 、尤其是華裔在美國社會經濟和文化等各方面發揮的作用越來越重視，台山同胞在「台山日」這件事上也應該更積極進取。

美國斗山同鄉總會副會長陳永錦發言，台山人為有自己的台山日感到驕傲，台山僑胞應該團結起來，為自己的節日增光添彩。

紐約台山社團的其他代表，包括江國驊、蘇景潮、雷堅石、李璐、林偉成等出席了這次紀念活動。