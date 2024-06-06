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法拉盛米丘林登圖書館擴建 增電腦中心

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
法拉盛米丘林登圖書館擴建，新增電腦中心。(取自黃敏儀辦公室)
法拉盛米丘林登圖書館擴建，新增電腦中心。(取自黃敏儀辦公室)

位於法拉盛友聯街(Union St.)31-32號的皇后區公共圖書館米丘林登分館(Mitchell-Linden Library)近日舉辦剪綵儀式，宣布完成擴建，新增電腦中心及成人閱讀區，方便更多民眾免費上網並使用電子設備。

據了解，法拉盛米丘林登圖書館此次擴建了約700平方呎，使得總面積達到約8400平方呎，共耗資50萬元，並由皇后區公共圖書館出資。

在新的電腦區，圖書館增添了九台電腦，以及一個符合美國殘障人士法案(ADA)的工作台及三台打印機。同時，電腦區還安裝了新的傢俱及照明設備、以及符合美國殘障人士法案的單人用衛生間。

此外，新空間還包括一個全新的成人閱讀區，新添三張桌子、12把椅子、以及電源插座等。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，圖書館將成為更有價值的資源中心，供孩子們寫作業，長者們用電腦，以及舉辦相關的故事講述活動。

米切林登公民協會(Mitchell-Linden Civic Association)主席弗萊什曼(Arlene Fleishman)則表示，許多孩子在社區裡出生，但許多家庭在外都負擔不起圖書館為孩子們提供的同類服務，「圖書館很重要，任何社區都需要圖書館來成長和學習。」

州參議員劉醇逸、眾議院金兌錫、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)等出席了此次活動。

皇后區公共圖書館米丘林登分館舉辦擴建剪綵儀式。(取自黃敏儀辦公室)
皇后區公共圖書館米丘林登分館舉辦擴建剪綵儀式。(取自黃敏儀辦公室)

圖書館 皇后區 法拉盛

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