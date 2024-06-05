慶亞太月 州議會辦書畫漢服展

州眾議員鄭永佳把中華傳統文化帶入州議會大廈，慶祝亞裔傳統月。(鄭永佳辦公室提供)

為慶祝一年一度的亞太裔傳統月，布碌崙第49選區州眾議員 鄭永佳攜手美國書畫藝術研究會、紐約華人聯合會、國際文化交流中心等，近日於紐約州 議會大廈共同舉行了書畫漢服展。多位書法家和畫家現場揮毫潑墨，不少州議會的議員和工作人員還穿上漢服拍照留念，展現了中華文化的魅力。

州眾議員鄭永佳在活動上發言，亞太裔在紐約州人口中所占比例不斷增多，亞太裔為紐約州所做的貢獻也有目共睹。他說，當天的活動自豪地向州議會展示了亞太裔傳統文化的精華，讓州議員和其他工作人員有機會直接接觸中華傳統文化，促進了彼此間的了解和尊重，他希望今後能將更多亞裔 文化帶進州議會。

美國書畫藝術研究會會長朱立業表示，非常榮幸受到州眾議員鄭永佳的邀請，在州議會與其他機構一起舉辦書畫藝術展，共同慶祝亞太裔傳統文化月，他希望中國優秀的書畫文化能得到更多美國人的接受和欣賞。

國際文化交流中心負責人澄雙表示，當天在州議會舉辦漢服書畫展，是中華文化逐漸被美國主流社會了解和接受的象徵。隨著亞裔在美國社會中各方面的參與度愈來愈高，亞裔得到的社會認可度也會愈來愈高。

在當天的活動上鄭永佳還向幾家機構頒發了褒獎狀，感謝他們為社區以及弘揚中華傳統文化所做出的貢獻。