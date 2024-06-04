莊文怡號召反霸房 6月6日市政廳前集會

市議員莊文怡將組織反霸房者集會。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 53街5月26日發生一起由電單車鋰電池引發的火災。警方趕到後，很快發現起火房屋被霸房者(squatters)非法占據，执法人員隨後逮捕了一名霸房者。有鑒於社區發生數起霸房並損毀房屋的事件，市議員莊文怡再次發聲明譴責霸房者，並決定於6日在市議會前舉行抗議霸房集會，籲請民眾踴躍參加，她還呼籲市議會其他議員支持她提出的全市范圍報告占屋者數據的提案。

8大道門牌號為53街853號的是一棟華人擁有的房屋，5月26日中午這棟住宅二層發生了一起由電單車鋰電池引發的火災。消防人員很快將大火撲滅並清空房屋，市樓宇局也在大門上張貼了清空令。警方經過了解，發現住在這棟住宅內的人正是霸房者，警方隨即出動，逮捕了其中一名霸房者。

代表事發社區的莊文怡表示，該社區在不到一年時間內，再次發生霸房者損毀房屋的事件，「我為此感到憤怒和心碎，這種循環還在繼續，看不到盡頭」。她敦促其他市議員支持兩周前她與市議員萊利(Kevin Riley)共同提出的907號提案，要求執法部門跟蹤報告並公開紐約市 非法霸占房屋的行為。

莊文怡在聲明中還表示，她將於6日向市議會提交一份決議案，支持紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)提出的將擅自占屋行為歸類為三級非法侵入(Third-Degree Trespassing)的法案，她也呼籲其他市議員支持這份決議案。

為了抗議霸房行徑，保護房東們的合法權益，並進一步提升公眾對霸房問題的意識，莊文怡決定於6日下午3時，在曼哈頓市議會前舉行抗議集會，當天會有眾多市議員參加這次活動，她籲請全市居民踴躍到場，堅決抗議霸房行徑。