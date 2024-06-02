華策會表彰服務社區傑出人士

華策會日前在法拉盛舉辦皇后區社區服務慈善晚宴，逾500人出席，三位來自各行各業的人士因出色的服務社區服務受到表彰。 (記者衛伯承╱攝影)

華人策劃協會於日前在皇后區 法拉盛舉辦皇后區社區服務慈善晚宴，逾500人出席，三位來自各行各業的人士因出色的社區服務受到表彰，其中包括皇后區區長理查茲(Donovan Richards)。

華策會總裁兼首席執行官何永康介紹，皇后區是紐約市最大、最多元化的行政區之一，也是亞裔 人口增長最快的地區之一，「多虧我們社區、員工和支持者的集體努力，華策會才能每年為2萬多名皇后區居民提供服務。」華策會皇后區社區服務主管吳明曉表示， 亞裔的歷史和文化是多樣化而豐富的，「我們為能夠為這個多元化社區提供支持、關注和賦權而感到自豪。」

華策會表彰了三位為皇后區服務的人士，包括理查茲以及領導一家醫療中心的華裔鄭世杰和摩根大通 全球亞太裔事務負責人Vivian Young。

會上稱，理查茲作為皇后區區長，為皇后區的基礎設施獲得了大量資金，且是當地企業和許多弱勢群體社區的堅定支持者；理查茲說，華策會致力於改善其行政區內的華裔移民和低收入居民的生活，希望未來能夠繼續合作。

鄭世杰曾在美國陸軍服役，擔任刑事檢察官工作；四年前他回到紐約，擔任家族企業Gramercy Surgery Center的執行長，該機構連續三年被「新聞周刊」評為紐約州前兩名的門診手術中心。鄭世杰說，醫療中心由來自台灣的母親創立，如今母親已經去世多年，「我希望無論她在哪裡，她都為她所開啟的工作感到自豪，並為團隊每天為紐約人所做的服務感到高興。」

2012年加入摩根大通的Vivian Young，負責領導私人銀行和摩根大通財富管理團隊的產品和平台的戰略計畫。在現任職務中，她致力於制定一個全球統一的策略，以推動亞太裔社區的平等和包容。