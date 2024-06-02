以色列大遊行今登場 警方嚴陣以待

以色列大遊行於2日在曼哈頓第五大道舉辦，市警安保將達跨年夜水平。(本報檔案照)

在以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭激進主義團體哈瑪斯(Hamas)的戰爭持續，且影響不斷在紐約市 內發酵之際，曼哈頓第五大道今(2)日將迎來「以色列日大遊行」；為應對潛在的示威和衝突，市警將採取與跨年夜相同的安保水平，以快速反應可能出現的意外。

儘管如此，市警表示目前並沒有針對此活動的具體威脅，但安保措施將會加強以作預防。警方威脅評估備忘錄顯示，不同意識形態背景的「極端分子」可能會將該活動視為暴力破壞的目標，尤其在以色列與哈馬斯衝突持續的背景下。

評估指，目前以色列和猶太 裔社區所面臨威脅「特別嚴重」。當日，市警將採取的額外安全措施，包括背包檢查和使用探測儀等，且行人僅允許在遊行路線的東側活動，而警員將駐守在西側街道。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，將不容許「任何非法行為和任何破壞慶祝他人文化遺產」的事件發生。此次遊行的組織者紐約猶太社區關係委員會(Jewish Community Relations Council of New York)預計，活動將吸引超過4萬名參與者，包括來自以色列的不同界別代表，且現場將有猶太學校及社區組織所代表的花車。

關係委員會還指，本年活動中將減少傳統的音樂和舞蹈環節，而是以「把他們帶回家」為主題，要求哈馬斯釋放被綁架的以色列人質。

市警總局局長卡班(Edward Caban)表示，希望到場參加遊行的市民「保持警惕」。同時，警犬、無人機、直升機和反恐隊伍也將在場協助安全工作。

據紐約市長辦公室統計，自去年10月7日以來，全市已發生近2800起抗議活動，其中近1300次與中東戰爭有關。據介紹，遊行將從當日上午11時30分開始，沿第五大道由57街向北行進至74街，共經過18個街區。