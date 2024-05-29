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華裔督察蘇俊安 入選退伍軍人名人堂

記者范航瑜／紐約報導
劉醇逸(右)為蘇俊安(左)頒發入選證書。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸(右)為蘇俊安(左)頒發入選證書。(劉醇逸辦公室提供)

參議員劉醇逸28日宣布，市計程車暨禮車管理局(TLC)的華裔督察(Inspector)蘇俊安(Ryan Su)將被選入紐約州參議院退伍軍人名人堂。該名人堂於2005年設立，旨在表彰紐約州的傑出退伍軍人，認可其在軍隊中的服務以及對公共安全的貢獻。

州參議員劉醇逸表示：「蘇俊安的辛勤工作、領導才能以及為國服務的決心，無論在軍隊內外都得到了充分體現。由於他對社區安全和福祉的承諾，我們自豪地將蘇俊安選入退伍軍人名人堂。」

蘇俊安在高中時期就認識劉醇逸，他說：「劉醇逸是紐約市第一位亞裔民選官員，能夠被他選入退伍軍人名人堂是莫大的榮譽。這個獎項不僅僅是給我自己，更是給所有信任和支持我的人，也是屬於整個社區的。我將永遠珍惜我在軍隊的時光，並期待繼續與我們的社區合作，為未來的世代建設一個更強大、更安全的社會。」

蘇俊安在2012年至2015年期間服役於陸軍，擔任E-4專家。在此期間，他積累了作為步兵、情報分析員和反裝甲專家的豐富經驗。儘管最終因訓練事故而退役，他的服務仍得到了軍隊的高度認可。他曾獲得陸軍成就獎章和陸軍服役緞帶等獎項。2023年，他被授予總統志願服務獎。今年3月，他被推薦成為州退伍軍人法庭大使，是該法庭的首位華人大使。

在軍旅生涯之前，蘇俊安從2004年到2011年積極參與了市警察局的輔警志願者計畫。軍旅生涯結束後，他曾在國土安全部的移民和海關執法局(ICE)短暫任職，之後因家庭原因返回紐約。蘇俊安現居法拉盛。

紐約州 參議員 亞裔

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