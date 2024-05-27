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批准房東無良漲租 州府部門遭租客訴訟

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區法拉盛在內的三地租客，將提告州政府相關部門，控訴它們批准業主的重大資本改善(MCI)申請，致使業主以裝修為名變相加收租客房租。圖為包括華裔在內的同一批皇后區租戶，此前抗議業主Zara Realty對旗下多棟穩租公寓提交漲租申請。(「查亞社區發展公司」 提供)
皇后區法拉盛在內的三地租客，將提告州政府相關部門，控訴它們批准業主的重大資本改善(MCI)申請，致使業主以裝修為名變相加收租客房租。圖為包括華裔在內的同一批皇后區租戶，此前抗議業主Zara Realty對旗下多棟穩租公寓提交漲租申請。(「查亞社區發展公司」 提供)

包括皇后區法拉盛在內的三地租客們近日舉辦集會並宣布，將提告州政府相關部門，控訴它們批准業主的重大資本改善(MCI)申請，致使業主以裝修為名變相加收租客房租，並對租客們多年來的上訴毫不作為。

皇后區法拉盛、牙買加、以及艾姆赫斯特三地的租戶在近日聯合舉辦集會，租戶們表示，他們都住在Zara Realty所屬公寓，將提告州家庭與社區重建部(Department of Homes and Community Renewal，簡稱DHCR)，該部門已經批准Zara Realty旗下所有公寓的重大資本改善申請，導致每月租金上漲幾百元，變相逼遷工薪階層的租戶。

紐約州的重大資本改善，允許業主為改善住房安全，在添置主要設備時，可永久增加大樓內住戶的房租，且加收的費用沒有上限。此次集會的租戶領袖奧斯令(Doug Ostling)表示，就DHCR的批准，租戶已經上訴七年之久，然而DHCR仍未作出任何決定。

租戶佩雷斯(Gladys Perez)則表示，首先，業主在申請重大資本改善時，誇大了裝修所需成本，例如他們向市樓宇局報告，外牆需花費5萬5000元，然而在申請重大資本改善時，他們卻說需要150萬元，這其中的差異都要算到租客頭上。更重要的是，這些裝修事實上也沒有改善租戶的生活品質，「業主說安裝了新電梯，但電梯總是壞掉，他們說安裝了一個新鍋爐，但冬天也沒有暖氣和熱水。」

此前，法拉盛的華人租客也表示，自己所住的Zara Realty旗下公寓樓問題繁多，比如沒有備用鑰匙、門鈴年久失修、沒有暖氣等等，「但DHCR不在乎，他們拒絕了我們的租金減免申請。」

在皇后區擁有2500多套穩租公寓的Zara Realty則通告發言人回應，租金上漲是由於要符合第97號地方法，並表示這些「反房東的遊說組織」的說辭「毫無根據」，還指出DHCR閱覽了他們所有的重大資本改善文件，也在2016年至2021年批准了每一項的申請。

另一方面，包括劉醇逸在內的皇后區州議員，則現身集會力挺租戶，劉醇逸表示，正是因為DHCR的「不作為、疏忽和麻木不仁」，房東才得以抬高租金。 如果DHCR繼續無動於衷，那麼州議會可能會考慮通過立法來補救，「我們會審閱DHCR的預算和他們的所作所為，他們已經辜負太多老實交租與勤奮工作的房客。」

租客 租金 皇后區

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