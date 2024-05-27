我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍

記者胡聲橋／紐約報導
8大道再次發生鋰電池引發的火災。(讀者提供)
8大道再次發生鋰電池引發的火災。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道26日中午發生一起火災，接警報趕來的消防人員很快將火撲滅。市消防局確認該火災是由居民屋中的電單車鋰電池引發，這次火災中僅有一人受輕傷。8大道社區人士認為，這個地址可能是偷盜電單車的賊窩，警方目前正在對此展開調查。

市消防局稱，該火災發生在8大道門牌號為53街853號的一處民宅，該民宅是一處二層聯排建築的一部分。上午11時39分，消防員接報後火速趕到現場滅火，起火的是二層樓的後半部分。當時8大道53街被各種緊急救援車輛占據，空中還有直升機盤旋。消防人員架起雲梯澆水滅火，到中午時分，經過20多分鐘撲救，消防員已基本控制住火勢。

消防員認為，這顯然是一起由電單車使用的鋰電池引發的火災，大火撲滅後，消防員將現場發現的鋰電池放入特製容器進行安全處理。消防員在二樓發現有一人受輕傷，急救人員趕到後，對其進行檢查和治療。

火災發生後，現場聚集的華人對起火的原因議論紛紛。有社區人士表示，53街853號和855號住著將近20名西語裔移民，他們一直以來就懷疑這些人涉嫌在社區偷盜電單車，然後分拆電單車，尤其是拆下鋰電池出售。在853和855號樓房的前院，經常可以看到各種拆得面目全非的電單車，人們懷疑很多電單車失竊事件都與該兩棟房屋有關。

有華社人士透露，有一次，有華人在8大道餐館取餐，短短幾分鐘，放在餐館外面的電車就被偷走。華社人士表示，他們有證據證明銷贓地點就在此處，要求警方進門搜查。此後，華社又多次報案，警方表示對此案的調查正在進行中。有的華社人士稱，多行不義必自斃，這次火災就是給偷車賊的警告。

8大道再次發生鋰電池引發的火災。(Citizen)
8大道再次發生鋰電池引發的火災。(Citizen)

8大道 華人 布碌崙

上一則

法拉盛爆青少年搶劫團夥 警追緝

下一則

追查入室搶劫嫌犯 警方意外發現大麻批發中心

延伸閱讀

布碌崙「偶然」發現大麻批發店 繳獲數百萬元大麻製品

布碌崙「偶然」發現大麻批發店 繳獲數百萬元大麻製品
同日第二起火災 印度新生兒醫院發生大火 至少六名新生兒喪生

同日第二起火災 印度新生兒醫院發生大火 至少六名新生兒喪生
6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日
印度鐵皮搭建的遊樂場大火 27死包括12童 身分難辨

印度鐵皮搭建的遊樂場大火 27死包括12童 身分難辨

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名