布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍

8大道再次發生鋰電池引發的火災。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 26日中午發生一起火災，接警報趕來的消防人員很快將火撲滅。市消防局確認該火災是由居民屋中的電單車鋰電池引發，這次火災中僅有一人受輕傷。8大道社區人士認為，這個地址可能是偷盜電單車的賊窩，警方目前正在對此展開調查。

市消防局稱，該火災發生在8大道門牌號為53街853號的一處民宅，該民宅是一處二層聯排建築的一部分。上午11時39分，消防員接報後火速趕到現場滅火，起火的是二層樓的後半部分。當時8大道53街被各種緊急救援車輛占據，空中還有直升機盤旋。消防人員架起雲梯澆水滅火，到中午時分，經過20多分鐘撲救，消防員已基本控制住火勢。

消防員認為，這顯然是一起由電單車使用的鋰電池引發的火災，大火撲滅後，消防員將現場發現的鋰電池放入特製容器進行安全處理。消防員在二樓發現有一人受輕傷，急救人員趕到後，對其進行檢查和治療。

火災發生後，現場聚集的華人 對起火的原因議論紛紛。有社區人士表示，53街853號和855號住著將近20名西語裔移民，他們一直以來就懷疑這些人涉嫌在社區偷盜電單車，然後分拆電單車，尤其是拆下鋰電池出售。在853和855號樓房的前院，經常可以看到各種拆得面目全非的電單車，人們懷疑很多電單車失竊事件都與該兩棟房屋有關。