布碌崙又見鋰電池火災 疑電單車賊窩釀禍
布碌崙(布魯克林)8大道26日中午發生一起火災，接警報趕來的消防人員很快將火撲滅。市消防局確認該火災是由居民屋中的電單車鋰電池引發，這次火災中僅有一人受輕傷。8大道社區人士認為，這個地址可能是偷盜電單車的賊窩，警方目前正在對此展開調查。
市消防局稱，該火災發生在8大道門牌號為53街853號的一處民宅，該民宅是一處二層聯排建築的一部分。上午11時39分，消防員接報後火速趕到現場滅火，起火的是二層樓的後半部分。當時8大道53街被各種緊急救援車輛占據，空中還有直升機盤旋。消防人員架起雲梯澆水滅火，到中午時分，經過20多分鐘撲救，消防員已基本控制住火勢。
消防員認為，這顯然是一起由電單車使用的鋰電池引發的火災，大火撲滅後，消防員將現場發現的鋰電池放入特製容器進行安全處理。消防員在二樓發現有一人受輕傷，急救人員趕到後，對其進行檢查和治療。
火災發生後，現場聚集的華人對起火的原因議論紛紛。有社區人士表示，53街853號和855號住著將近20名西語裔移民，他們一直以來就懷疑這些人涉嫌在社區偷盜電單車，然後分拆電單車，尤其是拆下鋰電池出售。在853和855號樓房的前院，經常可以看到各種拆得面目全非的電單車，人們懷疑很多電單車失竊事件都與該兩棟房屋有關。
有華社人士透露，有一次，有華人在8大道餐館取餐，短短幾分鐘，放在餐館外面的電車就被偷走。華社人士表示，他們有證據證明銷贓地點就在此處，要求警方進門搜查。此後，華社又多次報案，警方表示對此案的調查正在進行中。有的華社人士稱，多行不義必自斃，這次火災就是給偷車賊的警告。
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