6/1~6/3 BQE往皇后區部分路段 關閉3日

BQE部分路段將在6月初進行維修，屆時將關閉三日。(取自市交通局官網)

市交通局近期宣布，布碌崙 (布魯克林)皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱BQE)的部分路段將於6月1日(周六)至3日(周一)期間關閉，以便對三重懸臂(triple cantilever)進行最後階段的緊急維修；屆時將會出現比平時更長的交通壅堵，當局呼籲駕駛人員盡可能避免使用BQE。

消息指，BQE通往皇后區方向的大西洋大道(Atlantic Avenue)至曼哈頓大橋出口、桑德斯 街(Sands St.)之間的交通，將在6月1日(周六)凌晨2時至3日(周一)凌晨4時間關閉，史泰登島方向的道路則照常運行；同時，BQE皇后區方向共有幾個出口將關閉，包括3大道、6大道、展望高速路(Prospect Expressway)、以及大西洋大道。

BQE的關閉將允許承包商在克拉克街(Clark St.)和格雷斯庭院(Grace Court)的懸臂路段增加混凝土和鋼筋，確保道路結構的長久性；該工程只是短期維修工作的一部分，旨在延長三重懸臂的使用壽命，同一時間專家將研製出永久的解決方案。

維修期間內，當局將沿途張貼清楚且大量的改道指示，駕駛人士必須根據指示離開高速路，再繞到其他的路折返回大道上，此次的道路變動也使布碌崙高地一些社區的停車區受到影響；當局已預料將會造成不得已的交通壅堵，強烈建議民眾避免使用通往皇后區方向的BQE大道。

有關封閉和計畫繞行路線的更多信息，請登錄網站https://reurl.cc/WxOVo9查閱。