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莊文怡辦公室 助華人申請住房補貼

記者顏潔恩／紐約報導
莊文怡辦公室將幫助需要的民眾申請可負擔住房「第八項租金補助券」。(莊文怡提供)
莊文怡辦公室將幫助需要的民眾申請可負擔住房「第八項租金補助券」。(莊文怡提供)

由聯邦資助、為低收入家庭、長者和殘障人士提供的可負擔住房「第八項租金補助券」(Section 8 Vouchers)計畫，將在15年來首次開放申請；布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡25日宣布，其辦公室將在市府開放網路申請期間，幫助欲申請的華人民眾填寫申請表格，呼籲民眾把握這段時間。

據悉，第八項租金補助券由市房屋局(NYCHA)管理，為符合條件的民眾提供租金補貼，距離上次開放申請已是15年前的事；不過市府近期宣布，輪候名單將在下月重新開放，具體是在6月3日(周一)午夜至9日(周日)夜間11時59分通過網路申請，而本次補助券的輪候優先級順序為行動不便且居住在非無障礙房屋人士、62歲以上長者及殘疾人士和其他所有申請人。

莊文怡表示，補助券十多年來首次開放，對於身在住房危機的民眾而言是千載難逢的機會，一定要把握好；鑑於選區內的很多華人不諳英文、或不熟悉電腦操作，她鼓勵這些民眾在辦公時間直接上門，將有員工協助完成申請，申請者需攜帶收入證明、交租證明、水電煤氣等的繳單、身分證、稅單、以及銀行帳單。

莊文怡辦公室位於布碌崙20大道6514號，辦公時間是周一、三、四早9時至下午5時、周二中午12時至晚8時、周五早10時至中午12時；有任何問題可撥電至(718)307-7151洽詢。

租金 布碌崙 華人

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