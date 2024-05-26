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助母子趕匪 華裔女跆拳教練獲表揚

記者高雲兒╱紐約報導
州眾議員金兌錫25日表彰黃婷的英勇行為，並呼籲民眾提高安全意識和自我防護能力。(記者高雲兒╱攝影)
州眾議員金兌錫25日表彰黃婷的英勇行為，並呼籲民眾提高安全意識和自我防護能力。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛今年3月初發生一起搶劫案，一名帶著兩個孩子的母親在街上，遭三名戴面具的非洲裔男子搶劫，幸得跆拳道女教練黃婷挺身相助，幫助母子三人趕跑歹徒。州眾議員金兌錫25日表彰黃婷的英勇行為，並呼籲民眾提高安全意識和自我防護能力。

事件發生在3月12日傍晚，當時，陳女士帶著兩個兒子在35大道與利維特街(Leavitt St.)交叉口等紅綠燈，三名戴面具的非洲裔男子從車上跳下，試圖搶她的背包。陳女士為了保護孩子，試圖將他們推到安全的地方，但歹徒抓住她的肩膀，雙方發生扭打。小兒子大聲呼救，大兒子也勇敢地踢了歹徒一腳。

這時，黃婷開車經過，聽到呼救聲後，她立即停車，上前援助。州眾議員金兌錫25日讚揚黃婷的英勇行為，稱讚她維護社區的安全和正義，也為社區樹立了榜樣。

黃婷表示，當時她衝上前去，只想著保護他們，並未感到害怕，「但事後想想很危險，因為他們可能有武器。」所幸此案的四名劫匪，皆未攜帶武器。她表示，為考慮自身安全，建議民眾遇到類似情況時，至少可以大喊一聲「stop」，轉移匪徒的注意力，讓受害人有時間脫逃。

另外，黃婷也在當天聯合紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基，舉辦「向霸凌說不」免費自衛課程。金兌錫認為課程有益於社區，他講述自己五歲時的經歷，因為不會英文且是亞裔，常常被霸凌，以至於多年後其父母得知時，感到十分驚訝，「但是現在的亞裔孩子不用承受這些，你們可以站出來，也可以參加這些免費課程，提高安全意識和自我防護能力。」

黃婷聯合紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基，舉辦「向霸凌說不」免費自衛課程。州眾議員...
黃婷聯合紐約公共安全巡邏隊副會長李啟基，舉辦「向霸凌說不」免費自衛課程。州眾議員金兌錫支持。(記者高雲兒／攝影)

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