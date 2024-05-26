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化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎

記者顏潔恩╱紐約報導
華康會頒獎給劉文健父母陳偉棠(左三)、李秀燕(左二)。(記者顏潔恩╱攝影)
華康會頒獎給劉文健父母陳偉棠(左三)、李秀燕(左二)。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會25日在班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦「父母感恩日暨健康日」活動，除帶來豐富的文化表演、趣味遊戲外，也有與醫療健保相關的資訊提供給民眾；華康會當日也向十年前犧牲的英雄警探劉文健的父母頒獎，兩老面對喪子之痛，用了很大的勇氣和力量才走出來，並開始為社區服務的精神值得大家讚賞。

華康會會長陳麗娜表示，劉文健的雙親劉偉棠、李秀燕在喪子後承受劇烈的傷痛，直到現在十年過去了，他們才逐漸調整好心態、積極生活，也將時間投入於社區服務上；她強調，這種在逆境中展現出的非凡堅強、以及對社區服務的奉獻精神，是社區學習的榜樣。

最後，陳麗娜也想要藉助活動，加強年輕一代人對父母、社會、以及警察等執法人員的感激之心；她提到，現在的年輕人很多對警察不尊重、不支持，但他們忘記，社區的安全需要警察的維護，劉文健的犧牲就是一個例子，社區應該要銘記，他們是將大眾放在自己性命之上，為社區服務。

當日活動中，有多場文化舞蹈表演助興，以及趣味遊戲、面部彩繪和免費蔬果派送等，吸引大量的華裔家庭參與；州眾議員鄭永佳、參選第17選區州參議員的陳學理等人也來到現場，與大家見面，其中鄭永佳也表彰劉偉棠、李秀燕，表示他們的經歷將會持續給更多人帶來啟發。

布碌崙華人健康協會25日在班森賀塞斯露公園舉辦「父母感恩日暨健康日」。(記者顏潔...
布碌崙華人健康協會25日在班森賀塞斯露公園舉辦「父母感恩日暨健康日」。(記者顏潔恩／攝影)

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