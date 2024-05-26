化喪子痛服務社區 劉文健父母獲華康會頒獎

華康會頒獎給劉文健父母陳偉棠(左三)、李秀燕(左二)。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人健康協會25日在班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)舉辦「父母感恩日暨健康日」活動，除帶來豐富的文化表演、趣味遊戲外，也有與醫療健保 相關的資訊提供給民眾；華康會當日也向十年前犧牲的英雄警探劉文健的父母頒獎，兩老面對喪子之痛，用了很大的勇氣和力量才走出來，並開始為社區服務的精神值得大家讚賞。

華康會會長陳麗娜表示，劉文健的雙親劉偉棠、李秀燕在喪子後承受劇烈的傷痛，直到現在十年過去了，他們才逐漸調整好心態、積極生活，也將時間投入於社區服務上；她強調，這種在逆境中展現出的非凡堅強、以及對社區服務的奉獻精神，是社區學習的榜樣。

最後，陳麗娜也想要藉助活動，加強年輕一代人對父母、社會、以及警察等執法人員的感激之心；她提到，現在的年輕人很多對警察不尊重、不支持，但他們忘記，社區的安全需要警察的維護，劉文健的犧牲就是一個例子，社區應該要銘記，他們是將大眾放在自己性命之上，為社區服務。