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華康會慶亞裔月 羊頭灣警籲小心身分盜竊

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會24日在羊頭灣喜悅老人中心舉辦亞太裔傳統月文化節活動。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙華人健康協會24日在羊頭灣喜悅老人中心舉辦亞太裔傳統月文化節活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會24日在羊頭灣喜悅老人中心舉辦亞太裔傳統月文化節活動，通過豐富的歌舞節目、贈送蔬果環節，與民同樂，吸引大量的華裔長者參與；管轄當地的市警61分局也帶來安全講座，警員表示當地的暴力犯罪發生得不多，但跟很多華社一樣，身分盜竊是很棘手的問題，呼籲民眾提高警惕。

當日的活動中，長者會員們帶來健康操、文化舞蹈表演，多個市府機構也擺設攤位，為民眾提供重要資訊，向來受到公眾青睞的派送有機蔬果，也吸引大批人潮排隊。

華康會會長陳麗娜表示，5月為亞太裔傳統月，旨在認可亞裔在美國、紐約州和紐約市作出的貢獻；身為亞裔，她認為華人應趁這個時候積極參與和弘揚一切有關慶祝亞裔月的活動，並展現中華文化，將激勵特別是在美出生的華人，讓他們為自己亞裔的身分感到驕傲。

安全講座上，市警61分局的犯罪預防小組警員馬瑟洛(Michael Marcello)表示，華人群聚的U大道和附近一帶，近幾個月來都沒有嚴重罪案的發生；不過，與日落公園、班森賀等華社一樣，當地的身分盜竊案卻有增無減，至今已有很多華人中招，相信是有犯罪集團在背後搞鬼。

民眾除了平時要頻繁去檢查郵箱拿信外，丟棄的敏感信件也應事先銷毀好，以免落入他人手中利用；另一方面，身分遭盜竊後，歹徒可能會打電話給當事人行騙，警員建議民眾，儘量不接陌生人的來電，若是有急事，對方一定會再打來、或是留言。

馬瑟洛總結，如果覺得對方給的好處如同天下掉的餡餅，自己都覺得難以置信的話，就極有可能是詐騙，提醒民眾留意不要上當；華康會也在活動上頒發表彰給馬瑟洛，感謝其對維護當地治安作出的努力。

華人 亞裔 暴力犯罪

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