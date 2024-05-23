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紐約陽邊國殤日嘉年華 25日開跑

記者尤昱程／紐約即時報導
陽邊花園公園國殤日嘉年華活動資訊。(取自陽邊花園公園官網)
陽邊花園公園國殤日嘉年華活動資訊。(取自陽邊花園公園官網)

國殤日長周末假期還沒有規畫？不妨從熱鬧的嘉年華會開始。陽邊花園公園(Sunnyside Gardens Park) 正將於25日(周六)舉辦一年一度的國殤日嘉年華，活動開放大眾免費參加，將帶來令人興奮的娛樂節目、遊樂設施以及特色美食，為社區帶來一個充滿樂趣的一天。

國殤日嘉年華將以象徵愛國精神的升旗儀式拉開序幕，緊接著則是世界級的娛樂表演，包括民謠音樂、魔術師、現場打碟(Djing)以及當地的舞蹈團體和藝術家也將進行現場歌唱和表演。活動當天還會有經典的漢堡和熱狗，包括素食選項，搭配節日小菜，解渴的飲品選擇則包括啤酒和葡萄酒等。

除了表演與美食，還可以帶著孩子們一起乘坐遊樂設施，或讓他們在充氣城堡裡盡情跳躍，現場還有專業的臉部彩繪和臨時紋身店，手工藝活動包括沙畫、製作旗幟等更多內容；而家長們則可以參加抽獎活動，將有機會贏取來自當地商家的獎品。

陽邊花園公園的總裁安德森(Erin Anderson)表示，嘉年華提供各種活動，孩子們將非常喜歡這些遊樂設施和遊戲。他說，「這是一個適合全家出遊的美好日子，也是支持社區公園及其各種項目的絕佳機會。」

這個佔地三畝的綠地設施成立於1926年，是當地社區體育和娛樂的中心，提供許多設施，如草地運動場、跑道、黏土網球場、籃球場以及紐約市僅存的野餐樹林之一。而該公園平時由社區成員管理，大部分時間該公園僅限會員使用，只有在大型社區活動期間會開放。

嘉年華將於25日中午12時至下午5時舉行，若當天下雨則改期至26日(周日)，地點為位於陽邊花園社區的39大道48-21號，活動免費入場，更多詳情可上主辦方官網查詢，https://sunnysidegardenspark.org/event-5722793。

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