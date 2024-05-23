慶亞太裔傳統月 首位華人女性分局長 市警表彰

市警亞太裔月慶，表彰華人女性分局長。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，紐約市警(NYPD)21日晚在曼哈頓下城總部舉辦慶典，聯合多個亞裔 警員協會邀請逾百位成員到場，旨在肯定與表彰亞裔警員對社區的貢獻、以及他們在促進多元文化方面所做出的努力。

根據市警，本次活動的主辦團隊包括市警亞裔玉石協會、韓裔 警官協會、孟加拉警察協會和印度警官協會等，目的為促進不同群體之間的合作與交流，並加強警局內部的多元和包容性。

市警局長卡班(Edward Caban)致詞說，警局在過去一年招募了逾200位亞裔制服警員，其目前服務在管理部門和一線執勤隊伍等各個崗位。亞裔警員在維護治安、社區服務和跨文化溝通方面發揮著重要作用，且其能更有效地與移民社區居民交流，並迅速應對多變的群眾需求。

市警數據顯示，目前亞裔占總體制服警員中近13%，人數為2688位。活動中，市警北皇后區勤務指揮中心副署長吳銘恆(Tommy Ng)作為主講嘉賓表示，如今亞裔警員的成就是集體努力的象徵，其背後離不開每一警員的辛勤付出和不懈努力，也得益於警局對於多元文化包容性的追求。他期望，未來有更多年輕人加入。

為表彰亞裔成員貢獻，卡班向六位警員頒發表彰，其中包括市警20分局局長潘蘇利文 (Candida Punsullivan)和華埠五分局巡官金學洙(Hak S. Kim，音譯)。作為首位華裔女性分局長，潘蘇利文指自己「花了很長時間才走到今天」，過程中不斷抱著「打破天花板」的信念，在工作中挑戰許多曾認為無法完成的任務。

她說，作為亞裔女性，對自己的成就被重視和認可感到自豪，希望其能激勵更多人勇敢追求夢想，並堅信「無論遇到什麼困難，只要堅持不懈並相信自己便能進步」。