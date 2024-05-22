開發花旗球場 皇后區百餘居民聯名致信

；皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員莫亞(Francisco Moya)、皇后區州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)也在21日致信拉莫斯，同表支持大都會。(聯名信截圖)

百餘位來自皇后區 的不同族裔居民，就花旗球場開發項目，20日聯名致信州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，請求她支持大都會 公園(Metropolitan Park)開發項目；皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員莫亞(Francisco Moya)、皇后區州眾議員 艾柏里(Jeffrion Aubry)也在21日致信拉莫斯，同表支持大都會。紐約州議會的立法季結束在即，對花旗球場計畫有關鍵作用的拉莫斯，至今尚未作出決定。

主導該建案的紐約大都會棒球隊柯恩(Steven Cohen)團隊去年表示，將斥資80億元，在比鄰皇后區法拉盛的花旗球場周邊，打造占地50畝的「大都會公園」(Metropolitan Park)，公園將以賭場娛樂及體育作為主要特色，包括20畝的公共公園、五畝社區運動場及遊樂場、公共交通站點、皇后區美食廣場、以及貫穿全年的現場音樂及娛樂表演，預計將為當地創造近1萬5000個「高薪崗位」。

拉莫斯對花旗球場賭場建案有很大的決定性作用，因為花旗球場周邊空地屬於公園用地，改變用途須修改州法，州眾議員艾柏里去年提出提案修改用途，只等拉莫斯在參議會的提案。

20日，皇后區上百名居民聯合致信拉莫斯，希望支持柯恩團隊的計畫，其中包括法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、華人策劃協會會創辦人劉毛淑卿，而萬三權、羅維宗、李燕妮、鄭日貴、廖士敦、鄧元策等人亦以個人名義支持。皇后區民選官員中，區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員莫亞(Francisco Moya)、皇后區州眾議員艾柏里(Jeffrion Aubry)也在21日致信拉莫斯，希望她可以支持柯恩團隊的計畫。

居民的聯合信中寫道， 「花旗球場周邊50畝的空置柏油地是一個被浪費的機會，隔絕孤立了周邊各社區，並嚴重加劇本地的氣候挑戰。我們負擔不起什麼都不做，我們不能被那些無助於解決本地失業和缺乏綠地問題的夢想空談分散注意力。近100年來，那個停車場對我們的社區造成了巨大的傷害，我們必須立即採取行動，獲得大都會公園開發項目的好處。」

信中也提到，「大都會公園將為本地居民提供許多發展繁榮的機會。它將創造數千個高薪的工會工作，優先聘用本地居民，並與本地的少數族裔和女性擁有的小商家簽約合作。」

官員的信中提到，「推進土地使用允許的立法不代表對這個開發項目做出最終裁決，這僅是我們社區應有的公開透明的審查程序的第一步，我們的選民有權看到大都會公園項目的所有細節，這些細節將在提案徵求(RFA, Request for Application)期間公開，如果我們的選民就可以自行判斷該項目的優點，並且透過社區諮詢委員會的公開聽證會發表意見。」