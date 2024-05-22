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市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻

記者范航瑜╱紐約報導
亞當斯表示，亞太裔社區象徵了紐約市的韌性與繁榮。(記者范航瑜／攝影)
亞當斯表示，亞太裔社區象徵了紐約市的韌性與繁榮。(記者范航瑜／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)21日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)，舉辦慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)活動。亞當斯肯定了紐約政壇的亞裔力量，並表彰了六位為社區作出貢獻的亞裔人士。布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡與法拉盛市議員黃敏儀等多名亞裔官員、以及數百名亞太裔社區領袖到場慶祝。

國際領導力基金會資訊委員會(international leadership f...
國際領導力基金會資訊委員會(international leadership foundations' information committee)主席韓莉莉(Lily Han，音譯)。(記者范航瑜／攝影)
紐約中華公所前主席曾偉康獲獎。(記者范航瑜／攝影)
紐約中華公所前主席曾偉康獲獎。(記者范航瑜／攝影)
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡與法拉盛市議員黃敏儀等多名亞裔市府官員和...
布碌崙(布魯克林)第43選區市議員莊文怡與法拉盛市議員黃敏儀等多名亞裔市府官員和代表亞裔社區的市議員和到場慶祝。(記者范航瑜／攝影)

亞當斯表示，亞太裔社區象徵了紐約市的韌性與繁榮。他很高興看到越來越多的亞太裔進入紐約政壇，而他們也代表著紐約市日漸龐大的亞太裔社群。「我們為亞裔社區做得越多，我們的城市就越開放包容。我想對亞裔社區每個人說一聲謝謝。」

這是亞當斯上任以來第三次在市長官邸舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式。(記者范航瑜／攝影)
這是亞當斯上任以來第三次在市長官邸舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式。(記者范航瑜／攝影)
美中公共事務協會(America China Public Affairs In...
美中公共事務協會(America China Public Affairs Institute)副會長韋一(Alan Way)。(記者范航瑜／攝影)
市長亞當斯(Eric Adams)21日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Man...
市長亞當斯(Eric Adams)21日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉辦慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)活動。(記者范航瑜╱攝影)

亞當斯尤其提到了19世紀到達美國修建美國第一條橫貫東西大陸鐵路的華人勞工，並提到從那時起，亞太裔就是美國社會不可分割的一部分。他還提到了去年秋天在州府通過的新法案，農曆新年(Lunar New Year)正式成為全州公校法定假期。

亞當斯為六名在公共服務領域做出傑出貢獻的亞太裔人士和組織頒發嘉獎狀，其中包括韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)執行總監費智海(Jeehae Fischer)、美中公共事務協會(America China Public Affairs Institute)副會長韋一(Alan Way)、國際領導力基金會資訊委員會(international leadership foundations' information committee)主席韓莉莉(Lily Han，音譯)、以及紐約中華公所前主席曾偉康。

這是亞當斯上任以來第三次在市長官邸舉辦亞太裔傳統月慶祝儀式。紐約市日前剛舉辦了第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」，包括亞當斯在內的多名民選官員出席了遊行活動。

韓美家庭支持中心(Korean American Family Service ...
韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)執行總監費智海(Jeehae Fischer)。(記者范航瑜／攝影)

亞當斯 亞裔 紐約市

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