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郭納德抗議大學傳承入學制度

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員郭納德和學生們一起在州議會抗議「傳承入學」。(郭納德辦公室提供)
州參議員郭納德和學生們一起在州議會抗議「傳承入學」。(郭納德辦公室提供)

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)與紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)的青少年活動者項目(Teen Activist Project)的70多名學生組織者，在州府奧伯尼的州議會大廈舉行集會，共同呼籲紐約州各大學停止「傳承入學」(Legacy Admissions)制度，表示那是一種不公平和有排斥性的大學錄取制度。

郭納德在集會上發言說，許多年以來，大學校友的家屬在申請入學時享有優勢，在內道賽跑。這種傳統的大學錄取方式有利於富裕的、以白人為主的家庭，紐約州必須採取大膽行動，廢除那些使不平等和種族不公正長期存在的制度。

紐約公民自由聯盟的學生大使艾拉(Ishana Ira)在集會上問，「為什麼我們父母的成就，可以決定我們接受高等教育的機會？」她說，作為第一代大學生，她親身經歷了「傳承入學」制度為她所設的障礙。她的雙親犧牲了一切也沒有獲得上名牌大學的權利，他們的犧牲更不應該剝奪她和其他同學追逐理想的能力。紐約公民自由聯盟的另一名學生代表萊文森(Cassandra Levinson)在集會上說，一位父親上過耶魯大學的申請人，並不比父母沒有上過大學的學生更有資格被耶魯大學錄取。

州參議員郭納德和州眾議員沃克(Latrice M. Walker)共同提出的公平大學錄取法案(The Fair College Admissions Act)，將禁止紐約所有公立和私立大學的「傳承入學」制度，而繼續使用這種排斥性做法的學校，將被處以學費收入10%的罰款，罰款將用於對低收入學生的學費補助計畫(TAP)。

在紐約州所有四年制的高等院校中，超過40%的院校有「傳承入學」的慣例。最新數據顯示，美國名校對符合「傳承入學」條件的申請者的錄取率為37%，而其他申請者的錄取率約為10%。紐約居民有將近四分之一是移民，「傳承入學」不公平地將這些移民申請者和第一代大學生拒之門外。

近年來，包括科羅拉多州、維吉尼亞州和馬里蘭州在內的其他州也采取了類似行動，禁止「傳承入學」這種優先錄取的政策，有100多所大學自願采取了同樣的行動。

耶魯大學 紐約州 移民

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