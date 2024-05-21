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華裔護士註冊協會 慶祝護士節暨成立26周年

記者劉梓祁／紐約報導
華裔護士註冊協會，慶護士節暨成立26周年。(記者劉梓祁／攝影)
華裔護士註冊協會，慶護士節暨成立26周年。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝國際護士節(International Nurses Day)暨團體成立26周年，美國華裔註冊護士協會(CANA)於近日在皇后區法拉盛舉行慶祝儀式，邀請數百位醫療界代表和民選官員到場，以表達對醫護人員的感激與讚賞，並表彰在護理領域內做出傑出貢獻的成員。

會長、註冊護士陳玉珠(Theresa Chan)表示，自2015年加入CANA以來，不僅見證了其對在地華人的關切，也感受到協會在促進醫療護理質量和提高社區健康水平方面的努力。她說，醫護人員在疫情期間所展現出的堅韌和奉獻精神，值得所有人尊敬和學習，並呼籲更多人加入CANA的行列，共同推動華裔社區的健康發展。

活動中，協會向多個組織及個人頒發表彰，以承認其「對社區及醫療界的付出與貢獻」。獲獎者為紐約勵馨婦幼關懷中心(Garden of Hope)、醫師潘昕霞(Cynthia Pan)和註冊護士梁小玲(Ada Leung)等人，由州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)和市長辦公室代表何助敏(Gilbert Hoe)等人頒發獎項。

據介紹，華裔註冊護士協會成立於1997年，其後獲批准為非營利機構，宗旨為「聯合在美華裔護士，以提高護理專業地位，改善護理質素，加強與其他醫療組織交流合作，並促進社區健康」。協會於2011年成立華裔護士獎學金，以此鼓勵更多華裔後代投身護理專業。

華裔 法拉盛 眾議員

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