佛光山佛誕園遊會推廣三好 近2500人參與

佛光山紐約道場舉辦佛誕節園遊會活動。(記者尤昱程╱攝影)

為慶祝佛光山開山58周年，佛光山紐約道場於19日舉辦佛誕節及佛光山開山日，活動包含佛誕獻供、素食廣場、文化表演和幸運摸彩活動，從上午10時至下午4時，吸引近2500人參與。

佛光山紐約道場監院有霖法師表示，希望藉由園遊會推廣三好運動，「做好事、說好話、存好心。」，讓人們可以學習如何將之融入自己的生活中；她還說，園遊會的素食都是每個佛光人以身作則做好事，包含了很多心意，包括用心、供養心和慈悲心，大家一起製作最美好的素食，結合家人和朋友的祝願來幫忙，一起推廣素食。

據了解，每年舉辦的佛誕節(又稱佛寶節)，與農曆7月的僧寶節、農曆12月的法寶節並稱為佛教三大慶典之一，主辦單位表示，每一次的活動，最主要目的都是將和平理念傳播給世界，把正能量傳播給社會大眾。

除了佛誕節活動，今年紐約佛光山還將延續2023年「永恆的星」音樂會的熱烈回響，於6月8日(周六)晚7時30分，在皇后學院雷弗克萊音樂廳舉辦「星光無限音樂會」。音樂會將通過西式新編莊嚴梵唄，如扣鐘偈、心經和弘法者之歌等，全新詮釋古典梵唄。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧說，社區很少有機會能夠親臨歌劇院或卡內基音樂廳 觀看這種世界水準的演出，因此佛光山希望將這些世界級的音樂家帶到皇后區 ，讓社區居民有機會接觸這些高水準的音樂會；她表示，音樂會的曲目不僅包括中國傳統音樂，還融合了大家熟悉的電影配樂，如「不可能的任務(Mission Impossible，又譯碟中諜)」以及迪士尼 的音樂，盼藉由這樣的設計讓當地觀眾更容易接受和欣賞中國文化。

更多「星光無限音樂會」詳情，可致電(718)939-8318諮詢，或訪問官網www.fgsny.org查詢。