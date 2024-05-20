佛光山佛誕園遊會推廣三好 近2500人參與
為慶祝佛光山開山58周年，佛光山紐約道場於19日舉辦佛誕節及佛光山開山日，活動包含佛誕獻供、素食廣場、文化表演和幸運摸彩活動，從上午10時至下午4時，吸引近2500人參與。
佛光山紐約道場監院有霖法師表示，希望藉由園遊會推廣三好運動，「做好事、說好話、存好心。」，讓人們可以學習如何將之融入自己的生活中；她還說，園遊會的素食都是每個佛光人以身作則做好事，包含了很多心意，包括用心、供養心和慈悲心，大家一起製作最美好的素食，結合家人和朋友的祝願來幫忙，一起推廣素食。
據了解，每年舉辦的佛誕節(又稱佛寶節)，與農曆7月的僧寶節、農曆12月的法寶節並稱為佛教三大慶典之一，主辦單位表示，每一次的活動，最主要目的都是將和平理念傳播給世界，把正能量傳播給社會大眾。
除了佛誕節活動，今年紐約佛光山還將延續2023年「永恆的星」音樂會的熱烈回響，於6月8日(周六)晚7時30分，在皇后學院雷弗克萊音樂廳舉辦「星光無限音樂會」。音樂會將通過西式新編莊嚴梵唄，如扣鐘偈、心經和弘法者之歌等，全新詮釋古典梵唄。
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧說，社區很少有機會能夠親臨歌劇院或卡內基音樂廳觀看這種世界水準的演出，因此佛光山希望將這些世界級的音樂家帶到皇后區，讓社區居民有機會接觸這些高水準的音樂會；她表示，音樂會的曲目不僅包括中國傳統音樂，還融合了大家熟悉的電影配樂，如「不可能的任務(Mission Impossible，又譯碟中諜)」以及迪士尼的音樂，盼藉由這樣的設計讓當地觀眾更容易接受和欣賞中國文化。
更多「星光無限音樂會」詳情，可致電(718)939-8318諮詢，或訪問官網www.fgsny.org查詢。
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