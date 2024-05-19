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美國龍獅日華埠展技藝 百人圍觀

記者劉梓祁╱紐約報導
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁╱攝影)

為弘揚傳統武術並增進社區文化交流，紐約洪門青年體育會和紐約發強體育會於18日共同舉辦「美國龍獅日」(Dragon Lion Festival)，邀請十餘傳統龍獅及武術隊在曼哈頓華埠羅斯福公園(SDR Park)展示各自技藝，吸引數百名觀眾沿路圍觀。

作為第六屆龍獅日，本次活動邀請多支華人傳統武術團體，在公園內輪流表演，方式包括舞龍舞獅以及傳統的拳術、劍法展示等。主辦方表示，活動旨在「以舞獅和武術」會友，讓更多人認識並欣賞中華傳統文化，並親眼見證傳統藝術的魅力。

洪門青年體育會總顧問陳家齡表示，龍獅日自舉辦之初便與發強體育會合辦，目前已連續三年在羅斯福公園上演。他說，在傳承文化遺產之餘，希望以此搭建開放的平台，供年輕一代展示學習和訓練成果。目前，仍有許多新一代華人自幼開始學習武術或舞獅。

陳家齡希望，透過表演給予後輩經驗並增強自信，因此活動雖叫「龍獅日」，但並不限於傳統的舞龍舞獅，參與者可以根據個人喜好自由表演，且「不要求技藝高超，重點是享受過程並促進社區間的交流」。

當日，參加活動的團體包括七星螳螂拳健身學院、鄺偉林洪拳國術社、太陸總商會醒獅團、新會蔡李佛始祖拳會和長島功夫學院等老牌團體。代表發強體育會的譚家三展拳傳人盧汝松表示，希望通過公開的展示激發年輕人對傳統武術的興趣，以此確保寶貴的文化遺產得以延續和發展。

美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)
美國龍獅日華埠舉辦，數十隊伍引百人圍觀。(記者劉梓祁／攝影)

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