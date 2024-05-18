報告：紐約州近五分之一兒童貧困

數據顯示，紐約州已經成為全美兒童貧困率最高的州之一，全州將近五分之一的兒童生活在貧困之中。(市長辦公室提供)

紐約州 主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)日前發布報告顯示，紐約州已經成為全美兒童貧困率最高的州之一，全州將近五分之一的兒童生活在貧困之中，在上州 一些城市中問題尤為嚴重。

根據報告，全州2022年大約有270萬貧困人員，其中73萬5742人為兒童。按照官方貧困標準(Official Poverty Measure)計算，18.8%的兒童生活在貧困之中，其中有超過半數的兒童屬於極度貧困，意味著他們所在的家庭年收入低於聯邦貧困線的50%。

同時，紐約州也是全美兒童貧困率最高的州之一，在全美各州中排名第41位；和紐約州相鄰幾個州相比，紐約州的兒童貧困率比鄰州至少高6%，同時也高於其他人口較多的州，包括加州 、佛州、德州、伊利諾和賓州。

報告顯示，自2019年以來，紐約州的兒童貧困率就開始和全美平均水平差距愈來愈大。十年前，紐約州的兒童貧困率和全美平均水平大致相等，約為22.8%。自2021年開始，全美兒童貧困率開始下降，但紐約州沒有下降，反而比全美平均水平高出2.5%。如果紐約州2022年的兒童貧困率將至全美平均水平，大約有10萬兒童就能走出貧困。

而與全美其他人口相當的城市相比，紐約州的奧伯尼、雪城、羅切斯特、水牛城等上州城市的兒童貧困率，則已經達到其同等城市的兩倍。數據顯示，2022年上述城市兒童貧困率達到40%到46%，雪城、羅切斯特和水牛城的兒童貧困率分別排在全美大城市中的第二、第五和第七位。

狄拿玻利表示，已有研究顯示，貧困代表著兒童的健康發展存在諸多嚴重障礙，「雖然疫情期間帶來的經濟情況不穩定，但隨後各級政府的補助在一定程度上緩解了這一問題。但隨著這些補助項目到期，兒童貧困的問題愈發嚴重起來，州府和聯邦政府擁有解決這一問題的辦法，我們應該立刻行動。」