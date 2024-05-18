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佛光山將舉辦佛誕節及佛光日活動 星雲大師特展登場

記者高雲兒／紐約報導
「星雲大師人生十大時期圖像特展」展現了星雲大師人生的十大時期。(記者高雲兒／攝影)
「星雲大師人生十大時期圖像特展」展現了星雲大師人生的十大時期。(記者高雲兒／攝影)

為慶祝一年一度的佛誕節及佛光山開山日，佛光山紐約道場日前舉辦了「星雲大師人生十大時期圖像特展」開幕剪綵儀式，並宣布將於19日(周日)，舉辦一系列慶祝活動，包括浴佛法會、文化表演、星雲摸彩和三好園遊會等，歡迎民眾參與。

佛光山師姐介紹星雲大師生平。(記者高雲兒／攝影)
佛光山師姐介紹星雲大師生平。(記者高雲兒／攝影)

在「星雲大師人生十大時期圖像特展」開幕剪綵儀式上，國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹了星雲大師人生的十大時期，分別為：成長時期、學習時期、參學時期、文學時期、歷史時期、哲學時期、倫理時期、佛學時期、隨緣時期和圓滿時期。通過這些時期的照片，觀眾可以了解到星雲大師如何將佛法傳播到全球五大洲，以及他一生為佛教的犧牲奉獻和弘揚人間佛教的心願。特展即日起展出持續至6月2日(周日)，每日展覽之間為早10時到下午4時。

為慶祝一年一度的佛誕節及佛光山開山日，佛光山紐約道場在法拉盛舉辦了「星雲大師人生...
為慶祝一年一度的佛誕節及佛光山開山日，佛光山紐約道場在法拉盛舉辦了「星雲大師人生十大時期圖像特展」開幕剪彩儀式。(記者高雲兒／攝影)
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹了星雲大師在紐約的時期。(記者高雲兒／攝影)
國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹了星雲大師在紐約的時期。(記者高雲兒／攝影)

佛光山紐約道場住持覺麟法師表示，佛誕節具有國際性、和諧性和文化性象徵，為慶祝佛誕節和佛光日，並讓更多人參與佛光山的活動，紐約道場將於19日(周日)舉辦一系列活動，包括上午10時的浴佛法會和11時的三好園遊會，園遊會中將進行佛誕獻供、素食廣場、文化表演和幸運摸彩活動。此外，上午10時至下午4時將舉行星雲大師十個時期弘法特展和抄經修持活動。

紐約佛光山將於6月8日(周六)晚7時半在皇后學院雷弗克萊音樂廳舉辦更加宏大、兼具...
紐約佛光山將於6月8日(周六)晚7時半在皇后學院雷弗克萊音樂廳舉辦更加宏大、兼具本土化和國際化的「星光無限音樂會」。(記者高雲兒／攝影)

陳澄慧表示，紐約佛光山還將延續2023年「永恆的星」音樂會的熱烈回響，今年將於6月8日(周六)晚7時30分，在皇后學院雷弗克萊音樂廳舉辦「星光無限音樂會」。音樂會將通過西式新編莊嚴梵唄，如扣鐘偈、心經和弘法者之歌等，全新詮釋古典梵唄。

佛誕節和佛光日系列活動及星光無限音樂會詳情可致電(718)939-8318諮詢，或訪問官網www.fgsny.org查詢。活動地址：法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)154-37號。

佛光山紐約道場宣布將於19日舉辦一系列慶祝活動，包括浴佛法會、文化表演、星雲摸彩...
佛光山紐約道場宣布將於19日舉辦一系列慶祝活動，包括浴佛法會、文化表演、星雲摸彩和三好園遊會等。(記者高雲兒／攝影)

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