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皇后區長集會 籲恢復圖書館資金

記者尤昱程╱紐約報導
皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)說，圖書館永遠為了服務公眾而存在。(記者尤昱程 / 攝影)
皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)說，圖書館永遠為了服務公眾而存在。(記者尤昱程 / 攝影)

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)和皇后區公共圖書館代表及各分館館長等，16日在森林小丘分館舉行集會，要求市府在最終的2025財年預算案中，完全恢復每個市立圖書館的資金，若不這麼做，未來大多數的分館，每周只能開放五天。

市長日前提交的初擬預算案顯示，此前被削減的5830萬元圖書館資金並未恢復，這筆資金原將被分配至本市三大公共圖書館系統，其中皇后區圖書館資金，仍被砍了1660萬元。

理查茲表示，皇后區圖書館今年面臨著將近1700萬元的削減，這超過了營運預算的12%以上，意味著除了中央圖書館和法拉盛分館以外，每一個皇后區圖書館都將結束一周六天的服務。

「這就是為什麼我們今天站在這裡，呼籲完全恢復圖書館資金」，他說，自他上任以來，已經為20個圖書館分配了超過2300萬元資金，而當圖書館得到充分的資助時，最大的受益族群就是社區的每一位民眾。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)，則以圖書館在夏季可為民眾提供冷氣納涼為例，說明圖書館對於服務公眾的重要性。他說，幾年前的一個7月4日，氣象預測當天會非常炎熱，市府在最後一刻聯繫圖書館，詢問是否能在7月4日開放服務公眾，「我們打開了大門，回應城市的需求」。他表示，當天法拉盛圖書館開館12小時的時間，就有高達4000人來參加冷卻活動。

森林小丘圖書館館長陳慧敏表示，如果圖書館削減經費，首當其衝的就是周六必須閉館，然而周六卻是許多人唯一可以帶著全家一起來的一天，若面臨關閉，對社區的影響非常大。此外，華人使用森林小丘圖書館的比率相當高，尤其是孩子使用的閱讀室，裡頭大概有60%都是華人，希望市府能達成最終協議前，恢復圖書館資金。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)於上月24日提交市府2025財年執行預算，總額共計1116億元的提案目前還在市議會審議，預計將會在7月1日前達成最終協議。

皇后區區長理查茲出示自己的圖書館會員證。(記者尤昱程 / 攝影)
皇后區區長理查茲出示自己的圖書館會員證。(記者尤昱程 / 攝影)
皇后區區長理查茲等在森林小丘圖書館舉行集會。(記者尤昱程╱攝影)
皇后區區長理查茲等在森林小丘圖書館舉行集會。(記者尤昱程╱攝影)
森林小區圖書館館長陳慧敏表示，華人使用該圖書館的比例相當高。(記者尤昱程 / 攝...
森林小區圖書館館長陳慧敏表示，華人使用該圖書館的比例相當高。(記者尤昱程 / 攝影)

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