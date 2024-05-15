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紐約客談／期待務實可行的防洪方案

紐約客談

法拉盛凱辛納公園周邊社區的洪水困擾，一直是社區居民極大不滿的議題，在這個問題持續多年且無改善的情況下，市議員黃敏儀和市環保局局長，近日在法拉盛舉行了一場里民大會，希望能夠解決這個困擾社區的問題，或是至少提出一些解決方案。

然而，社區居民對環保局提出的解決方案感到「極度失望」，主因為環保局提到的工作計畫時間跨度之大，令人震驚，對於一個一再遭受洪災困擾的社區而言，這樣的計畫進展實在太過緩慢。對於像這樣長期受洪水威脅的社區來說，每一次暴雨都是無法忍受的折磨，而對這個問題的長期漠視，只會讓情況變得更加糟糕。

更令人憂慮的是，環保局提出的解決方案，似乎缺乏實際性和可行性。例如，提出建造雨水花園和增加除水罐的計畫，可能只是治標不治本的應急措施，而並未解決根本問題；會上居民們合理地懷疑，這些容量有限的除水罐，是否能夠應對未來可能發生的大規模洪水。

在這種情況下，大部分社區居民對於環保局提出的改善計畫，感到相當地不信任。社區居民需要的不僅僅是長期的表面解決方案，更需要的是實際有效的解決方案，能夠真正解決社區的洪水問題。

除了里民大會的簡報，環保局和政府或許該加大投入，制定更具體、更有效的解決方案，讓社區不再淹水，讓居民能夠生活在一個安全和舒適的環境中。

然而最重要的是，期待未來能有更多當地居民能夠站出來參加社區參與，向政府施壓，爭取更多的資源和支持，因為只有在政府和居民的共同努力下，才能找到一個讓大家都滿意的解方。

洪水 法拉盛 暴雨

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