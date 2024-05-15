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少林武學親子論壇 教青少年防身

記者鄭怡嫣／紐約報導
第四屆弘揚中華武術文化少林武學親子專場論壇日前在法拉盛登場。(上海同鄉會提供)
第四屆弘揚中華武術文化少林武學親子專場論壇日前在法拉盛登場。(上海同鄉會提供)

由美國上海同鄉會發起、美國河南同鄉會與紐約少林寺功夫中心共同主辦的第四屆弘揚中華武術文化少林武學親子專場論壇，日前在法拉盛登場，旨在弘揚中華武術，並教導青少年如何自衛防身、應對校園霸凌。

美國上海同鄉會會長沈珺表示，在亞太裔傳統月期間舉辦論壇，旨在讓民眾了解更多少林武術的博大精深和。從四年前舉辦論壇迄今，全美反對仇恨亞裔的運動還在繼續，希望通過活動，能喚起在美亞裔對亞裔武術的熱愛，並幫助孩子們從小培養習武自信、幫助他們強身健體，學到一些自衛防身和如何面對校園霸凌的技巧和知識。

來到現場並為主辦方辦法表揚狀的州參議員劉醇逸表示，作為州參議會紐約市教育委員會主席，他特別關注學校中的欺凌和騷擾行為，並積極打擊仇恨和偏見，他也鼓勵青少年從小鍛鍊身體健康，校園霸凌的受害者們勇於發聲與求助。

紐約少林寺武功中心藍超海攜弟子們在活動上進行了雙語少林武術講解與示範，其中包括醉拳、三節棍、少林雙槍等。市長辦公室社區事務部專員何助敏(Gilbert Hoe)、河南同鄉會會長王繼成、美國武術家協會會長張良、北美亞裔共創會主席黃晟等出席了此次活動。

亞裔 河南 法拉盛

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