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福茂集團60年慶 嘉賓雲集

記者許君達╱紐約報導
福茂集團13日在曼哈頓的哈佛俱樂部舉辦成立60周年慶祝大會，趙錫成在趙小蘭和麥康諾的陪同下入場。(記者許君達／攝影)
福茂集團13日在曼哈頓的哈佛俱樂部舉辦成立60周年慶祝大會，趙錫成在趙小蘭和麥康諾的陪同下入場。(記者許君達／攝影)

紐約航運公司福茂集團13日在曼哈頓的哈佛俱樂部(Harvard Club)舉辦成立60周年慶祝大會，嘉賓雲集。現年96歲的集團創辦人趙錫成出席大會。趙錫成的女兒趙小蘭及其夫婿、聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也到場。這是趙錫成的小女兒趙安吉今年2月意外過世後，趙錫成和趙小蘭首次出現在公開場合。趙安吉的丈夫布雷耶(James W. Breyer)也現身。

福茂集團成立於1964年，現任總經理李明清說，創辦人趙錫成白手起家，從航運代理開始，逐漸投入造船業，集團發展至今已擁有32艘船隻、總噸位500萬噸。多年來，福茂一直秉持穩健的經營模式，不冒自行經營的風險，而是將所有船隻全部租賃給更專業、更有實力的運營方。這種穩健的風格深得金融機構的青睞，因此集團在融資方面一向都很順利。

李明清表示，航運作為資本密集型行業，風險極大，趙錫成成功的祕訣在於知人善任以及準確的判斷力。麥康諾則稱讚趙錫成一生堅持信譽、誠實和執行力三大原則，這是他作為一名新移民，成功實踐了美國夢的最大祕密。

2018年，趙錫成將企業移交給小女兒趙安吉主掌，生意興隆。但趙安吉今年2月在德州的自家農場內意外身亡，令人扼腕。李明清說，趙安吉之死完全是一場意外事故。他表示，事發前，趙安吉在自家招待朋友過農曆新年，在飲酒後移動車輛時，不慎操作失誤導致衝入水塘，此事件不涉及任何政治因素甚至陰謀。趙家12日為趙安吉舉辦了追思會。

趙安吉離世後，本已退休的李明清重回經理職位。他表示，公司目前非常穩定，且會依照既往的穩健、保守路線繼續經營，不會因為領導層的人事更動而出現動盪。

當日出席慶祝大會的還包括來自美國、中國大陸、台灣、日本等地的大型銀行、供應商及福茂合作夥伴的代表。

福茂集團13日在曼哈頓的哈佛俱樂部舉辦成立60周年慶祝大會，趙錫成(中)、趙小蘭...
福茂集團13日在曼哈頓的哈佛俱樂部舉辦成立60周年慶祝大會，趙錫成(中)、趙小蘭(左)與麥康諾(右)合影。(記者許君達／攝影)

趙安吉 麥康諾 趙小蘭

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