孟昭文等籲亞裔投票 挺民主黨國會參選人

亞裔國會眾議員孟昭文、趙美心、劉雲平舉行線上記者會，呼籲亞裔社區踴躍投票和參政，擴大亞裔在政府和立法機構的代表性。(國會提供)

5月是亞太裔傳統月，亞裔 國會眾議員 孟昭文、趙美心、劉雲平和史翠蓮(Marilyn Strickland)日前舉行線上記者會，呼籲亞裔社區踴躍投票和參政，擴大亞裔在政府和立法機構的代表性，並呼籲民眾支持三位即將在今年11月大選中關鍵席次角逐國會眾議員的亞裔民主黨 參選人。

「亞太裔崛起和賦權政治行動委員會」(ASPIRE PAC)主席孟昭文表示，亞裔在政府和立法部門的代表性一直不高，導致一直被忽視，「別看現在國會有21名亞太裔眾議員，但十年前只有九人；我們的目標是推動更多亞太裔參選人，進入政府和立法機構；亞太裔是美國人口增長最快的少數族裔，過去十年增長了35%；通過支持亞太裔民主黨參選人進入國會，民主黨有望重奪眾院多數。」

眾院亞太裔黨團主席趙美心則表示，亞裔社區需要更多領導人為社區利益而戰，包括經濟正義、小商業權益、女性權利和健康、多語言服務等；她說，亞太裔黨團近年來推動了反仇恨犯罪法案、亞太裔歷史文化博物館法案等，但亞太裔也面臨獨特的挑戰，「現在共和黨在各地推動禁止中國人購買土地，要對抗這種針對祖籍國和移民身分的排外行為，我們需要更多盟友。」

眾院民主黨黨團副主席劉雲平則介紹了三名即將在11月選舉中向共和黨現任發出挑戰的亞裔民主黨眾議員參選人，他們分別是艾奧瓦州第3選區泰裔參選人巴卡姆(Lanon Baccam)、加州第47選區韓裔參選人閔大衛(Dave Min)和加州第45選區越南裔參選人Derek Tran，三人都已被提名進入民主黨國會競選委員會中「翻藍計畫」，是民主黨優先考慮的國會參選人。

劉雲平呼籲亞裔民眾積極支持三人，畢竟共和黨與民主黨在對待亞裔社區的政策上有很大不同，民主黨的政策仍然收到大部分亞裔選民的支持。三人均表示，如果當選，將捍衛亞裔社區的利益和價值觀，讓更多移民像他們及其父輩一樣，實現美國夢。