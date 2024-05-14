阿茲海默症關愛服務 攜近百名長者慶亞裔月

阿茲海默症關愛組，攜長者慶亞裔月。(記者劉梓祁／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)和母親節 ，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)日前在法拉盛 圖書館舉辦醫學講座和義工表彰活動，在對團隊過去一年的奉獻表示感謝的同時，邀請知名神經科醫師主講如何識別早期症狀和如何照顧患者。

活動現場設有多個互動攤位，由協辦單位亞美醫師協會(CAIPA)和數個健保組織提供有關失智症的預防和護理資訊，同時展示多種醫療工具和資源。期間，到場近百位長者不僅互相分享親身經歷，還有多位義工在場進行輔導與支援。

關愛服務多元化服務副總裁石蔚靜表示，在亞裔 月舉辦慶典具有特別意義，因月內還有母親節等節日，這使活動不僅是文化慶祝，也是對家庭的致敬。她強調，透過結合節日與健康教育，可以更有效提升社區對失智症等老年病症的認識，並鼓勵家庭成員積極參與照顧過程。

由於關愛服務長期提供無償的失智患者照護服務，石蔚靜也代表其向義工李明東、羅莎、崔小欣、譚笑儀、陳鳳樟、樑子蘊、黃羅美蘭、全艷萍和張超群頒發表彰。此外，活動現場還有中華傳統歌舞表演等文化展演。

同時，關愛服務還邀請CAIPA旗下神經專科醫師伍安麗，介紹失智症的預防和治療方法。伍安麗表示，如今全美失智症患者數量達650萬，而這一數字預計會繼續增長。她指出，由於人口老齡化，失智症已成為影響公共衛生的重大問題，因此全社會需共同採取行動。

伍安麗還介紹了部分預防措施，包括維持心血管健康、積極管理慢性疾病、保持社會互動以及進行腦部挑戰活動等。