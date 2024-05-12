松柏之家董事局主席李宗保病逝 曾為4任紐約市長工作

松柏之家董事局主席李宗保(左四)因病不幸辭世。(松柏之家提供)

松柏之家社區服務(Homecrest Community Services,簡稱HCS)董事局主席李宗保先生於5月6日不幸因病辭世。據悉，李宗保是在與家人在南美度假期間，突發疾病，不幸辭世。

松柏之家行政總監陳偉儀說，聽聞噩耗，她感到非常震驚。她和李宗保5月2日最後一次聯繫。李宗保女兒11日和她聯繫，告訴了她李宗保不幸逝世的消息。據家屬介紹，李宗保是因為腸系膜缺血(Mesenteric Ischemia)突然去世的，他的遺體已在阿根廷火化。

松柏之家發布聲明稱，「李宗保先生一生致力於為亞裔 弱勢社群發聲，為長者爭取權益，為社區謀取福利。他領導非營利社區服務組織——松柏之家社區服務中心己有20 多年，滿懷愛心地回饋社會。雖然他離世匆匆，但他的精彩一生將永遠被懷念」。松柏之家還宣布，稍後將公布李宗保的葬禮安排。

李宗保在紐約華埠 長大，畢業於紐約大學，服務社區30年。據他自己介紹，曾為四任紐約市長工作過，在郭德華時期做財政方面的工作；丁勤時時期從事公共關系方面的工作；朱利安尼時期致力於治安方面的工作；彭博時期在醫療改革方面任職。2016年，李宗保參加了當時第65選區州眾議員的選舉。

松柏之家社區服務由社會活動人士Luther Mook and Roland Hill於1997年創辦，服務於社區老人。李宗保後來接過兩人衣缽，任董事局主席，繼續為社區服務。2004年，松柏之家從羊頭灣擴展到班森賀，開辦了另一家老人中心 。2023年，松柏之家多元社區服務中心在班森賀成立。