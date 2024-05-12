法拉盛王嘉廉母親節活動 親子同樂護健康

住在貝賽的陳婷婷(左一)帶著兩個孩子和公公婆婆前來參加活動。(記者高雲兒／攝影)

王嘉廉社區醫療中心11日在皇后區法拉盛 舉辦母親節 活動，眾多家長帶著孩子一起參與創意手工和遊戲，還有機會和健康教育專員進行交談，得到所需的健康資訊；活動負責人表示，這是一種新型的和社區交流的方式，也期待在未來舉辦類似活動，和社區建立聯繫，對民眾進行健康醫療方面的科普。

11日上午，法拉盛王嘉廉社區醫療中心的五樓聚集了很多帶著孩童的家長，住在貝賽的陳婷婷帶著兩個孩子和公公婆婆前來，「我們是第一次來，主要是想讓孩子過來玩玩」；而預產期在7月的張女士則是來做檢查的，「然後護士告訴我有活動，就過來看看，明年有機會也想來。」

健康教育部主任朱雅潔說，這是疫情後的第一場活動，希望透過親子互動娛樂的形式，增加女性和家庭其他成員對健康關注的意識；她表示，不同於主題式講座，此類活動持續一天，民眾可以隨時前來，「而且大家可以在玩遊戲的輕鬆過程中，和我們的健康教育專員聊天，從而了解他們的需求，更有針對性地普及健康資訊。」

朱雅潔說，對於亞裔 社區的女性來說，由於照顧家庭和養育孩子的壓力，她們對自身健康有所忽略，且預防疾病的意識不強，「常常除了去家庭醫生處做一年一度的內科檢查外，就不太會定期做乳房和婦科的檢查，還有心理健康方面，都常常被忽略。」

朱雅潔說，活動當天，他們已和一些家長有所交流，「有一個媽媽有心理的諮詢需求，還有一位老人家有牙齒健康的問題，至於孩童，我們就會問有沒有看兒科醫生等」；她表示，因為語言和文化的相通性，大部分民眾在這兒都比較願意交流。