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紐約台灣市集 5╱11長島市再現

紐約訊
今夏首場台灣市集，將於11日在長島市登場。(主辦方提供)
今夏首場台灣市集，將於11日在長島市登場。(主辦方提供)

紐約市受到歡迎的台灣市集(Taiwan Fest)，今年首場活動將於11日(周六)在長島市文化實驗場(Culture Lab LIC)登場，此次活動旨在展現台灣獨有的市集文化，並促進東西文化交流；主辦方表示，未來每個月也都將會在該處舉辦市集，目標讓台灣味的市集可以深入紐約客的心中。

「台灣市集」今夏在紐約的首次亮相，將帶來一系列精心選擇的台灣小吃、手工藝品以及現場娛樂表演。這場活動不僅僅是一場美食的盛宴，更是一次文化的交流和體驗。

活動當天，參與者將有機會品嘗到正宗的台灣美食，包括珍珠奶茶、鹽酥雞和炒米粉等，在品味美食的同時，也能欣賞到來自台灣舞者Mandy的國標教學和音樂表演，感受台灣豐富的文化底蘊。

為了讓這場活動更具特色和影響力，主辦方特邀歌手Jillyeah出席演出，以歌曲闡述對台灣文化的深厚感情，帶領來賓一同深入了解台灣的市集文化。

此外，市集中還將規畫台灣文創藝術區，來自台灣的藝術攤販將展出其精湛的手工藝品，如首飾及手作商品，融合台灣傳承精神與紐約現代創新的完美結合。

「台灣市集」期待成為紐約文化日曆上的重要活動，不僅吸引在地市民，也將吸引來自四面八方的美食以及文化愛好者們，歡迎有興趣的民眾到場參加。

活動日期為11日(周六)下午2時至8時，地鐵在長島市文化實驗場，地址為長島市46大道50-25號；民眾可搭乘地鐵7號線至Vernon Blvd-Jackson Avenue站、E線至Court St-23 St站，或G線至21街地鐵站後步行幾分鐘即可。更多資訊可上https://www.taiwanfest.nyc/。

長島市 地鐵站 紐約市

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