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布碌崙警民對話 華人怨竊盜猖獗盼警方加強作為

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙警民社安協會日前攜手布碌崙南區市警分局舉行警民對話活動。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙警民社安協會日前攜手布碌崙南區市警分局舉行警民對話活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)警民社安協會(BCRA)日前攜手布碌崙南區市警分局舉行「警察、神職人員與社區對話」活動，多名警界高層、各分局的局長親自出席，聆聽社區對公眾治安方面的擔憂與訴求；8大道華人指出，當地社區頻繁面臨汽車和電單車盜竊、以及信件失竊引發的身分盜竊問題，希望警方採取更多行動，通過擴大調查權限來保護當地居民。

8大道社區人士凌飛表示，最近華社偷車犯罪盛行，上個月曾有一名華女的電單車被盜，華人民眾循著線索找到賊窩，但召來66分局警員後，因調查受限無法進屋偵查；許多華人居民聽說該址被一群不法之徒給占據後，每次經過門前都感到不安，希望警方在此案件的調查上加把勁，盡快執法取締。

66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)對此回應道，這些房屋霸占者也在房屋法律的保護下，警方無法貿然行動，但目前該房屋已處在警方的雷達之中，發現裡面確實有吸毒等犯罪活動；具體的調查行動與細節暫時還無法向公眾披露，但警方絕對有在密切關注當中，希望居民保持耐性。

一名華裔民眾投訴，社區信件盜竊自2022年起愈發猖狂，到警局報案時因證據不足，拿不到警方報告，跑到銀行去索取證據時又被拒，感到很無助；她提出建議，希望在這樣的情況下，警方能出一封信給銀行，要求其協調與配合，以幫助執法人員推進調查。

就讀班森賀FDR高中的華裔學生透露，鑑於現在天氣升溫，很多學生常在下課後於校園外、公園等場所和朋友聚會，期間一些學生不斷滋事，希望警方有解決辦法；掌管校園安全部門的一名警察表示，將會加強放學期間的巡邏警力，派更多警員出現在校園附近的公眾場所，確保大眾的安全。

市警社區事務副局長瓦特(Mark Stewart)表示，希望通過警民之間正面的對話，讓居民感受到警方對於他們訴求的重視，他很欣慰看見當晚那麼多人現身，強調「這是一個對話、不是對峙」；類似的社區溝通活動將會持續舉辦，歡迎居民繼續提出問題。

華人 布碌崙 8大道

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