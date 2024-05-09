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紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

田譚建嬣競選民事法官 拜訪昭倫公所

記者劉梓祁／紐約報導
田譚建嬣年幼時隨父母從香港移居美國。(競選團隊提供)
田譚建嬣年幼時隨父母從香港移居美國。(競選團隊提供)

在紐約法律系統工作已有30年的華裔律師田譚建嬣(Alice Tam Tien)，日前宣布競選曼哈頓民事法庭第二選區(Municipal Court District 2)民事訴訟法官，表示作為移民後代將為居民帶來公正和尊重；她於近日訪問紐約昭倫公所，分享兒時記憶並爭取社區支持。

由於昭倫公所自成立之初便為「譚氏通訊處」，因此田譚建嬣將其作為首個前往拜票的華埠僑團，並與多位社區代表交流。田譚建嬣表示，自己在年幼時隨父母從香港移居美國，並在曼哈頓華埠生活數年，當時父親在餐館內擔任廚師，母親則是製衣工廠工人。

她回憶說，由於年幼時社會平等觀念尚未普及，因此目睹了許多不公義的現象，並「因語言障礙而加劇」，但這也激勵了自己成為律師，為本沒有發言權的群體發聲。

根據簡歷，田譚建嬣在康乃爾大學(Cornell University)取得學士學位，並於1993年在紐約州立大學水牛城分校(University At Buffalo)成為法學博士。

畢業後，田譚建嬣進入紐約地區檢察官辦公室擔任助理檢察官，並在2001年成為州高等法院法官的首席律師。隨後，她還曾擔任紐約市民事法院首席律師和市教育局審判律師。2016年，她前往州高等法院布朗士(Bronx)司法區擔任首席律師，並在本年初加入州高等法院法官林凱倫(Karen Li)團隊，任首席律師。

田譚建嬣說，在24年的律師執業生涯中收穫大量經驗，她也發現法官背景多樣性提高不僅是城市進步，也是對當事人和法庭的尊重與正義的體現。她表示，已和林凱倫交流並得到鼓勵，同時得到州參議員劉醇逸(John Liu)等人背書。

據選區規畫，第二選區包含華埠東百老匯區域和下東城等地。目前，田譚建嬣在民主黨內的對手為律師巴爾(Harold Bahr)，後者曾在布朗士家庭法院和紐約高等法院就職。目前在第二選區任民事訴訟法官的李昌永，則正競選皇后區遺產法庭法官。此次初選投票日為6月25日。

田譚建嬣競選法官，拜訪紐約昭倫公所。(記者劉梓祁／攝影)
田譚建嬣競選法官，拜訪紐約昭倫公所。(記者劉梓祁／攝影)
田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭法官。(競選團隊提供)
田譚建嬣競選曼哈頓民事法庭法官。(競選團隊提供)
田譚建嬣競選法官，拜訪紐約昭倫公所。(記者劉梓祁／攝影)
田譚建嬣競選法官，拜訪紐約昭倫公所。(記者劉梓祁／攝影)

華埠 布朗士 曼哈頓

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