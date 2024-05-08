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華策會城市倡導日 曼哈頓登場

記者許君達／紐約報導
華策會執行長何永康(前左五)與市議員萊斯勒(前右四)與參與活動的華策會成員合影。(記者許君達／攝影)
華策會執行長何永康(前左五)與市議員萊斯勒(前右四)與參與活動的華策會成員合影。(記者許君達／攝影)

華人策劃協會(CPC, 簡稱華策會)7日在曼哈頓富利廣場(Foley Square)舉辦了第七屆「城市倡導日」(City Advocacy Day)集會活動，包括華策會各部門員工和社區居民在內的近600人到場參與，呼籲市府在新年度的預算制訂中，優先考慮亞裔、新移民社區以及低收入人群的需求。

華策會執行長何永康(Wayne Ho)表示，亞裔人口已占到紐約市的18%，是全市增長最快的群體，但公共資源對於亞裔社區的投入依舊不成比例，因此，華策會希望與長期以來有著密切合作關係的市府及市議會繼續加強合作，呼籲在長者服務、兒童保育以及成人掃盲等方面加強財政投入。

華策會人道服務委員會(Human Services Council)執行主任傑克遜(Michelle Jackson)表示，從事社會服務工作的大量基層員工長期以來從事繁重的工作，卻未能得到應有的報酬。今年3月，市府與市議會在預算協議中承諾給予人道服務工作者提升3%的薪水、三年後再漲薪9%。而這個進步一定程度上也得益於每年倡導日活動參與者的積極發聲。

華策會今年將主要倡導的社會服務項目，包括加強對由亞裔領導的社區機構的投資、為成人掃盲計畫追加資金、擴大青年暑期就業機會、擴大租房補助計畫、恢復和加強對幼兒、老人和青少年既有服務項目的投資，以及呼籲為新移民和無證移民子女加強法律和教育服務等。

市議員莊文怡、德拉羅薩(Carmen De La Rosa)、萊斯勒(Lincoln Restler)和約瑟夫(Rita Joseph)等也出席了當日的集會活動。

華策會舉辦第七屆「城市倡導日」活動，數百人參與。(記者許君達／攝影)
華策會舉辦第七屆「城市倡導日」活動，數百人參與。(記者許君達／攝影)

亞裔 移民 預算

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