慶亞太裔傳統月 州府辦李揚國攝影展

1975年,華埠青年抗議警察暴力。(李揚國攝影)

為慶祝亞太裔傳統月,紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布,從即日起在州府大樓舉辦「聚焦正義:李揚國 攝影展」(Focus on Justice: The Photography of Corky Lee),紀念這位已經過世的華埠 知名攝影師兼社會活動家。

李揚國生於紐約的華人移民家庭,成年後從事紀實攝影數十年,鏡頭聚焦於草根華人世界,並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始,他用相機記錄華埠重大社會運動,見證了紐約亞裔 社區的變遷,打破了主流社會對亞裔的溫順被動的刻板印象,他拍攝的照片在過去數十年來先後收錄在各大主流媒體的刊物中。2021年,李揚國不幸因感染新冠肺炎去世。

霍楚表示,每年5月,紐約人都驕傲地慶祝亞太裔傳統月,「亞太裔社區讓紐約州變得更加多元,通過數不勝數的貢獻來展現力量和韌性。隨著我們慶祝亞太裔的活力傳統,希望這個月給所有人帶來喜悅。」

本次展覽在州府大樓二樓的州長接待室(Governor's Reception Room)舉辦,時間持續至5月31日,每周一至周五早7時至晚7時對公眾開放。負責設立此次展覽的州總務局(NYS General Services)局長梅雪雲(Jeanette Moy)表示,「州總務局很榮幸在州府設立此次展覽,呈現亞太裔社區面臨的掙扎、取得的成就,以及李陽國作為攝影師做出的非凡努力。」