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慶亞太裔傳統月 州府辦李揚國攝影展

記者和釗宇 / 紐約報導
1975年，華埠青年抗議警察暴力。(李揚國攝影)
1975年，華埠青年抗議警察暴力。(李揚國攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，從即日起在州府大樓舉辦「聚焦正義：李揚國攝影展」(Focus on Justice: The Photography of Corky Lee)，紀念這位已經過世的華埠知名攝影師兼社會活動家。

李揚國生於紐約的華人移民家庭，成年後從事紀實攝影數十年，鏡頭聚焦於草根華人世界，並對弱者充滿人文關懷。從1970年代開始，他用相機記錄華埠重大社會運動，見證了紐約亞裔社區的變遷，打破了主流社會對亞裔的溫順被動的刻板印象，他拍攝的照片在過去數十年來先後收錄在各大主流媒體的刊物中。2021年，李揚國不幸因感染新冠肺炎去世。

霍楚表示，每年5月，紐約人都驕傲地慶祝亞太裔傳統月，「亞太裔社區讓紐約州變得更加多元，通過數不勝數的貢獻來展現力量和韌性。隨著我們慶祝亞太裔的活力傳統，希望這個月給所有人帶來喜悅。」

本次展覽在州府大樓二樓的州長接待室(Governor's Reception Room)舉辦，時間持續至5月31日，每周一至周五早7時至晚7時對公眾開放。負責設立此次展覽的州總務局(NYS General Services)局長梅雪雲(Jeanette Moy)表示，「州總務局很榮幸在州府設立此次展覽，呈現亞太裔社區面臨的掙扎、取得的成就，以及李陽國作為攝影師做出的非凡努力。」

由於李揚國對華裔社區貢獻巨大，社區和各類團體此前已多次舉辦紀念活動。去年底，華埠莫斯高街(Mosco St.)被冠名為「李揚國路」。去年5月，谷歌首頁以經典的「手舉相機的李揚國」，作為搜索頁面首頁。而早在1988年，時任紐約市長丁勤時(David Dinkins)就宣布5月5日為「李揚國日」，以表彰他對紐約市社區以及華亞裔群體做出的傑出貢獻。

1975年，華埠青年抗議警察暴力。(李揚國攝影)
1975年，華埠青年抗議警察暴力。(李揚國攝影)
1976年，華裔婦女帶孩子在成衣廠工作。(李揚國攝影)
1976年，華裔婦女帶孩子在成衣廠工作。(李揚國攝影)
駕駛計程車的華裔婦女。(李揚國攝影)
駕駛計程車的華裔婦女。(李揚國攝影)

李揚國 華埠 亞裔

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