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角聲將辦全美華人粉紅絲帶研討會

記者尤昱程╱紐約報導
為宣導婦女及早診斷乳腺癌的觀念，角聲癌症協會27日宣布，將在下月16日至18日舉辦「全美華人粉紅絲帶研討會」。(記者尤昱程╱攝影)
為宣導婦女及早診斷乳腺癌的觀念，角聲癌症協會27日宣布，將在下月16日至18日舉辦「全美華人粉紅絲帶研討會」。(記者尤昱程╱攝影)

為了宣導婦女及早診斷乳腺癌的觀念，角聲癌症協會27日在皇后區法拉盛宣布，將在下月16日至18日舉辦「全美華人粉紅絲帶研討會」，並在法拉盛、曼哈頓華埠及布碌崙(布魯克林)舉行三場社區乳健講座，現場除了宣導乳腺癌相關醫學觀念，參與者還有機會獲得20元的禮品卡。

根據統計數據預測，2024年將有約31萬婦女將被診斷罹患乳腺癌；面對這樣的挑戰，保持乳房健康變得至關重要，早診斷、早治療更是提高存活率的關鍵。

角聲紐約事工總幹事陳熾說，乳腺癌問題已經漸漸深入我們的生活中，平均每八位女性就有一個確診乳腺癌；華裔婦女時常發現自己確診乳腺癌時已經為時已晚，由於語言、文化隔閡，或者因為負擔不起高昂醫藥費，導致她們忽略了提早診斷的重要性。

紐約百康仁德醫療集團的外科醫生蔡亦聰表示，他經常執行乳腺癌相關手術，想要預防乳腺癌最好的方式，還是提早發現提早治療。

角聲癌症協會主任危楚菱表示，此研討會旨在讓罹患乳腺癌的病友交流抗癌經驗，「希望鼓勵更多人對癌症不要有太多恐懼，有這方面知識就知道下一步怎麼做、怎麼走。」

另外，角聲癌症協會也會舉辦三場講座，呼籲社區婦女一同參加前往，現場除有專業的醫師解說，凡填寫乳房X光檢查的民眾，將可獲得20元的禮品卡，僅限250名，先到先得。

講座日期與地點為5月16日(周四)在布碌崙(布魯克林)角聲福音中心，5月18日(周六)在法拉盛福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton)，以及5月25日(周六)在曼哈頓華埠中華純正浸信會舉行，時間皆為下午2時至4時。更多相關資訊請至活動官方網站，www.cancer.cchc.org，或者致電角聲癌症協會(718)799-8211。

癌症 法拉盛 華埠

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