台灣政治受難者圖文傳記 巡迴開講

台灣政治受難者圖文傳記，美國出版後作者巡迴開講。圖左起為周見信、游珮芸和金翎。(記者劉梓祁╱攝影)

以台灣白色恐怖時期政治受難者蔡焜霖為原型的圖文傳記「來自清水的孩子」，其英文版全套兩集日前在美國出版上市，並獲得多項出版界獎項；該書作者游珮芸、繪者周見信和譯者金翎在本月開啟全國巡迴講座活動，介紹作品並通過其講述台灣歷史、人權、漫畫圖像等不同議題。

作為國立台東大學兒童文學研究所教授的游珮芸表示，「來自清水的孩子」以主角蔡焜霖的生命故事，透過四種繪圖風格呈現時代背景，從日本統治、國民政府來台、白色恐怖、解嚴後至台灣民主化等各時期，以全方位呈現台灣歷史。其中，中文版共四冊，運用華、台、日三種語言，英文版則分為上、下兩集，以不同顏色區分書中人物使用的語言種類，上集於去年11月出版，下集則預計於今年5月初上市。

據介紹，此圖文傳記為蔡焜霖的生平首次以「漫畫」呈現。生於1930的他來自台中清水，曾因「參加非法組織」遭判刑10年、囚於綠島。出獄後，他於出版社和廣告公司任職，並創辦了「王子」兒童雜誌，和協助偏鄉的紅葉少棒隊至台北出賽。退休 後，他還曾參與白色恐怖平反運動，以及推廣人權教育。

該書於2021年發行，目前已被譯有英文、法文、德文等七種版本並獲得美國弗里曼圖書獎(Freeman Book Awards)等國際榮譽。為接觸更多讀者，巡迴講座活動自24日起由紐約開啟，在普林斯頓大學、哥倫比亞大學和紐約公共圖書館分別舉辦。

活動中，游珮芸講述了遇見蔡焜霖及創作圖像小說的初衷，目的為將其個人的人生階段與歷史重要事件作連結。她還說，蔡焜霖也有參加創作過程，並提供意見，且「每次見面他都帶巧克力給我，全部都是最寶貴的回憶」。

周見信則表示，自身從幾年前逐漸關注台灣歷史的主題，因此答應來自出版社的創作邀約，使「來自清水的孩子」成為了自己首部圖像小說作品。

哥大 東亞研究所主任黎安友(Andrew J. Nathan)評價，雖然譯本內容均是英文，但其帶領讀者從視覺上理解語境的意義，屬非常巧妙的安排。其後，此書創作團隊還將前往德州 休士頓和奧斯汀，舉辦多場交流講座。