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紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

紐約法拉盛經營20幾年 長江超市25日起暫歇業

記者尤昱程／紐約即時報導
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)
經營20幾年的長江超市，傳出暫時歇業的消息。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛開業20多年的長江超市傳將停止營業，業主林先生表示，超市要進行內外部裝修，25日起暫時停業。對於超市是否就此停業？林先生並無回應。

長江超市位於緬街(Main St)以及41街(41st St)交界處，是法拉盛人流量數一數二大的路口，開業20幾年，上門採買顧客眾多；而近日在網路上，卻盛傳一支長江超市因「小偷猖狂、道路限行」為由，將結束營業的影片。

本報記者25日走訪長江超市，入口處並未張貼任何即將結束營業的標語，不過超市內肉舖冰櫃已無任何肉品，而蔬菜區也有許多蔬果分裝成袋以「1美元」的價格出售，超市後半部的乾貨區貨架也都遭清空。

肉鋪的冰櫃已無任何肉品陳列。(記者尤昱程/攝影)
肉鋪的冰櫃已無任何肉品陳列。(記者尤昱程/攝影)
民眾大批採購，貨架上蔬菜下午兩點就被掃空。(記者尤昱程╱攝影)
民眾大批採購，貨架上蔬菜下午兩點就被掃空。(記者尤昱程╱攝影)

對此，長江超市業主林先生僅表示，超市將進行裝修，對於是否就此停業並無回應，隨即便走出超市外，關心裝修進度；店內員工對此事也無發表太多看法，可以確定的是，超市內部在25日下午4點左右開始進行裝修，26日起將不會開門營業。

長江超市側邊的已開始進行裝修。(記者尤昱程/攝影)
長江超市側邊的已開始進行裝修。(記者尤昱程/攝影)

不過有知情人士「金山」表示，長江超市因疫情後生意慘淡，加上小偷猖狂、道路限行等原因，才會決定停止營業，而非業主所說是為了裝修暫時歇業；日後原址將裝修為四個門面，由不同行業經營。他說，「消息相當突然」。

影片來源：youtube/峨眉師姐在紐約EMei NewYork

長江超市的客人李小姐表示，自己已在這間超市購物了20幾年，這裡地段好、人流多，這麼好的地點不可能就此停業；她說，最近幾次超市內部臭味難聞，「希望裝修完成後，可以改善這個氣味難聞的問題。」

超市內許多蔬果裝袋，以1美元的價格售出。(記者尤昱程/攝影)
超市內許多蔬果裝袋，以1美元的價格售出。(記者尤昱程/攝影)

法拉盛 疫情

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