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青木墓園新接待中心 預計明春建成

記者顏潔恩／紐約報導
青木墓園接待中心設計圖。(Architecture Research Office提供)
青木墓園接待中心設計圖。(Architecture Research Office提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園的青木墓園(Green-Wood Cemetery)為當地最著名的墓園，是很多名人的長眠地，裡頭環境優美，每年吸引多達幾十萬名遊客造訪；其中民眾期待已久建立的接待與教育中心終於有著落，目前已有工程在當地進行，預計2025年春季完工。

位於5大道交25街的溫室(greenhouse)經整修後，將成為青木墓園新的接待中心；儘管目前的維修工作大多被阻擋著，但通過工地的圍欄窗戶，可看到工人已將地基打好，地面已注入混凝土牆，即將進入下個階段。

青木公園的歷史悠久，任何維修工程不得隨意推行，該項目是在2015年獲得地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)的批准，但訪客中心的最終設計圖直到2021年才通過；目前維修工作已開展了一個月，預計將會在2025年春季建成啟用，將被命名為「Green-Wood Center」。

青木墓園負責人透露，此項目由設計公司Architecture Research Office負責，建成後的接待中心的兩側，將會有更多的空間，作為畫廊、項目展示、員工的使用等，裡面也會有充足設施，令訪客感到舒適；該項目總耗資3400萬元，截自去年秋季，青木墓園已從州、聯邦和其他資助者籌獲1800萬元，另還獲得州府分配的50萬元資助。

19世紀中，在中央公園、展望公園還未開放以前，青木墓園每年約有50萬人參觀，直到現在仍依舊接待約33萬名遊客，且每年舉辦200多場包括紀念日、學生教育、拓展互動等的社區活動；青木墓園也是當地名人的長眠地，包括巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)、比徹(Henry Ward Beecher)、柯林頓(DeWitt Clinton)、格里利(Horace Greele)以及九一一恐怖襲擊的許多受害者都埋葬在此。

日落公園 布碌崙 九一一

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