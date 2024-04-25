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布碌崙展望公園 95套可負擔住房抽籤開跑

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙溫莎台地95套可負擔住房開始抽籤。(NYC Housing Connect)
布碌崙溫莎台地95套可負擔住房開始抽籤。(NYC Housing Connect)

布碌崙(布魯克林)展望公園南端正在建設一棟現代風格的住宅樓，這棟樓房的95套可負擔公寓目前已經開始抽籤。

該建築被稱為One Park Point，樓高13層，位於溫莎台地(Windsor Terrace)，地址是海洋公園路11號，共有375個單元，是展望公園西南側最大的住宅開發項目之一。在對該地址的土地用途經過重新規畫後，該項目才得以開工建設。

拿出供抽籤的95套住房中，有76套一居室和兩居室主要提供給家庭收入在地區收入中位數40%至60%的家庭，這些公寓限於一到五人的家庭，收入在3萬3806元和15萬2500元之間。其中，54套一居室的月租金為874元和1372元，22套兩居室的月租金為1031元和1631元。

中籤的其餘單元是為家庭收入達到地區收入中位數(AMI)的家庭準備的，包括括13套一居室，月租為2375元；6套兩居室，月租2832元。

這棟多功能住宅樓由INC建築設計公司設計，包括健身房、舞蹈室、戶外活動區、兒童遊戲室、包裹櫃、車庫、電動汽車充電站、自行車庫、狗狗清洗站、綠色屋頂和高速網絡。該公寓為無菸建築，可飼養寵物，但需繳納寵物限制費和設施費。公寓內將配備洗衣機、烘乾機、洗碗機、節能電器、空調和硬木地板。租戶需支付電費，包括使用電爐和電暖氣。

One Park Place可負擔公寓的抽籤將於6月4日截止。如需申請，請訪問紐約市的Housing Connect網站。

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