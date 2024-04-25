孟昭文助防青少年暴力組織 獲80萬聯邦資金

國會眾議員孟昭文24日宣布，已經成功為暴力預防和干預組織LIFE Camp爭取到80萬元聯邦資金。圖為孟昭文和LIFE Camp創辦人兼首席執行官傅得(Erica Ford)。(記者高雲兒╱攝影)

為了預防皇后區 愈演愈烈的街頭暴力，國會眾議員孟昭文 24日宣布，已為暴力預防和干預組織LIFE Camp爭取到80萬元聯邦資金，他們將拓展服務到第六國會眾議員選區，重點干預青少年的街頭暴力，讓社區更加安全。市議員黃敏儀等出席支持。

據悉，LIFE Camp成立於2002年4月，是美國領先的暴力預防及干預組織之一，孟昭文日前爭取到的資金，將讓LIFE Camp在紐約皇后區的第六國會眾議員選區提供服務；該組織的創辦人兼首席執行官傅得(Erica Ford)表示，他們20多年來都致力於結束社區的暴力，她感謝孟昭文幫助他們擴大願景，「這筆資金使我們能夠通過提供服務，從而有效地解決作為公共衛生危機的暴力問題。」

孟昭文說，LIFE Camp主要針對非洲裔青少年的暴力行為，由於這一情況已經蔓延到東北皇后區，包括法拉盛緬街，特別要求拓展服務；她補充，青少年陷入煩惱時，可能會尋求不成熟的做法，他們可能會打架，或者有槍，「你希望他們可以有一個相信的地方或人可以求助，因為他們的家人可能有時候也不能依靠，所以需要給他們提供一個可靠的機構，來防止他們陷入更大的煩惱」。

孟昭文表示，這筆資金將讓社區更安全，「我們必須盡一切所能來挽救生命，保護我們的社區和後代，LIFE Camp在對抗槍支暴力方面做了重要工作，全天候待命預防槍枝暴力，幫助孩子青少年找到有意義的活動，提供各類精神療法，減少槍枝暴力」。