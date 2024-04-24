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US News全美最佳高中 紐約市9校入百強

記者鄭怡嫣╱紐約報導
全美最佳高中，紐約市有九所學校為列百強，圖為排名26的曼哈頓史岱文森高中。(記者鄭怡嫣╱攝影)
全美最佳高中，紐約市有九所學校為列百強，圖為排名26的曼哈頓史岱文森高中。(記者鄭怡嫣╱攝影)

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)近日發布2024年度全美最佳高中排名，紐約市有五所高中位列榜單前50，其中排名最高的學校為皇后區約克學院科學高中(Queens High School for the Sciences at York College)，位列全國第25名。位於亞利桑納州的BASIS Peoria高中則奪得全國冠軍。

「美國新聞與世界報導」的教育榜單，按照大學準備程度(College Readiness)、州考成績(State Assessment Proficiency&Performance)、非洲裔、西語裔、低收等弱勢群體學生的學術表現(Underserved Student Performance)、以及大學課程廣度(College Curriculum Breadth)等維度來打分。其中大學準備及課程廣度，均與參加AP或IB大學先修課程並通過考試的學生比率掛鉤。

今年的榜單之中，紐約市有五所高中位列榜單前50，九所高中位列前100。位列前100的高中依次為第25名的皇后區約克學院科學高中、第26名曼哈頓史岱文森高中(Stuyvesant High School)、第36名城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)、第37名布朗士科學高中(Bronx High School of Science)、第50名史泰登島科技高中(Staten Island Technical High School)、第54名布碌崙拉丁學校(The Brooklyn Latin School)、第67名布碌崙科技高中(Brooklyn Tech High School)、第76名雷曼學院美國研究高中(High School of American Studies at Lehman College)、以及第78名湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)。

長島排名最高的高中則為近年來華生增長顯著的傑瑞柯高中(Jericho Senior High School)，列第114名，上州排名最高的則為威郡的埃奇蒙特初高中(Edgemont Junior-Senior High School)，列128名。近年來辦學質量頗受好評的特許學校成功學院-哈林1校(Success Academy Charter School-Harlem 1)亦取得不俗戰績，列第116名。

完整排名請查詢：usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings。

布碌崙 紐約市 皇后區

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