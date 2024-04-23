我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

華人教育基金會 推免費虛擬大學

記者和釗宇╱紐約報導
大紐約區華人教育基金會宣布將為即將升上12年級的高中生推出免費的虛擬大學申請計畫。(大紐約區華人教育基金會提供)
大紐約區華人教育基金會宣布將為即將升上12年級的高中生推出免費的虛擬大學申請計畫。(大紐約區華人教育基金會提供)

大紐約區華人教育基金會宣布，將為即將升上12年級的高中生推出免費的虛擬大學申請計畫，讓學生可以自信地完成大學招生流程並為大學做好準備。報名截止日期為5月20日(周一)，先到先得，錄取學生將於6月初收到通知。

主辦方介紹，隨著今年6月至12月大學申請季開始，虛擬大學申請計畫將每月舉辦研討會、工作坊並開放問答時間；完成課程後，學生將獲得有關招生策略、論文協作、建立大學名單、面試準備等方面的實用技能和知識，還將有機會完成和練習新技能並獲得有關每個主題的個人指導。

據了解，該課程由大紐約華人教育基金會的校友曾翎毓(Tiffany Tzeng)領導和開發，她曾在加州大學、康乃爾大學和紐約大學的招生部門工作過，曾是賓州大學的長期面試官，擁有沃頓商學院的學士學位和賓州大學GSE的教育碩士學位。

該計畫完全免費，但課程名額有限，主辦方呼籲報名從速，先到先得。根據主辦方，申請者應滿足如下條件：2024年秋季入讀12年級(2025年6月高中畢業)、具有華裔血統、居住在紐約州、新州或康州、GPA至少為4分制的3.5(或同等水平)、課業負擔繁重、自驅力強且有責任心。主辦方強調，該計畫專門為因家庭收入較低或第一代移民學生設計，呼籲此類學生申請。

申請者需要提供以下材料：最近的高中成績單、學校概況(如果有)、簡歷(或課外活動列表)、SAT/ACT成績單(如果有)、一封推薦信(可選)。

目前申請已經開放，申請網站為http://bit.ly/chinesecollegeprep_full，截止時間為5月20日晚11時59分，推薦信也必須在截止時間前通過電子郵件發送至[email protected]，入選的學生將在6月初獲得通知。如果申請者還有任何問題、技術問題或希望推薦即將進入12年級的學生，請通過電子郵件聯繫[email protected]

華人 賓州 加州大學

上一則

美華藝術協會456畫廊新展「不間斷的敘事」 重新定義日常物件

下一則

24年經典電影「西洋鏡」 4╱24修復上映

延伸閱讀

日本中籍教授范雲濤疑上海被拘捕 致力中日交流

日本中籍教授范雲濤疑上海被拘捕 致力中日交流
哥倫比亞大學1教士示警 籲猶太裔學生暫勿上課

哥倫比亞大學1教士示警 籲猶太裔學生暫勿上課
挺巴示威？擾亂？大學施鐵腕 祭出退學、報警

挺巴示威？擾亂？大學施鐵腕 祭出退學、報警
中央財經大學體測標準比國家高 學生吐槽：體育大學

中央財經大學體測標準比國家高 學生吐槽：體育大學

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

2024-04-18 06:26
這棟位於紐約東法拉盛的房屋遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約東法拉盛男子霸房還出租被控5罪 無保釋放候審

2024-04-19 13:12
「租霸」涉與華人房東交涉過程中，態度顯十分激動。(邱俊文提供)

紐約華埠房東疑遇職業租霸 官司3年無進展 斥司法不作為

2024-04-19 15:06

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用