華人教育基金會 推免費虛擬大學

大紐約區華人教育基金會宣布將為即將升上12年級的高中生推出免費的虛擬大學申請計畫。(大紐約區華人教育基金會提供)

大紐約區華人 教育基金會宣布，將為即將升上12年級的高中生推出免費的虛擬大學申請計畫，讓學生可以自信地完成大學招生流程並為大學做好準備。報名截止日期為5月20日(周一)，先到先得，錄取學生將於6月初收到通知。

主辦方介紹，隨著今年6月至12月大學申請季開始，虛擬大學申請計畫將每月舉辦研討會、工作坊並開放問答時間；完成課程後，學生將獲得有關招生策略、論文協作、建立大學名單、面試準備等方面的實用技能和知識，還將有機會完成和練習新技能並獲得有關每個主題的個人指導。

據了解，該課程由大紐約華人教育基金會的校友曾翎毓(Tiffany Tzeng)領導和開發，她曾在加州大學 、康乃爾大學和紐約大學的招生部門工作過，曾是賓州 大學的長期面試官，擁有沃頓商學院的學士學位和賓州大學GSE的教育碩士學位。

該計畫完全免費，但課程名額有限，主辦方呼籲報名從速，先到先得。根據主辦方，申請者應滿足如下條件：2024年秋季入讀12年級(2025年6月高中畢業)、具有華裔血統、居住在紐約州、新州或康州、GPA至少為4分制的3.5(或同等水平)、課業負擔繁重、自驅力強且有責任心。主辦方強調，該計畫專門為因家庭收入較低或第一代移民學生設計，呼籲此類學生申請。

申請者需要提供以下材料：最近的高中成績單、學校概況(如果有)、簡歷(或課外活動列表)、SAT/ACT成績單(如果有)、一封推薦信(可選)。

目前申請已經開放，申請網站為http://bit.ly/chinesecollegeprep_full，截止時間為5月20日晚11時59分，推薦信也必須在截止時間前通過電子郵件發送至[email protected]，入選的學生將在6月初獲得通知。如果申請者還有任何問題、技術問題或希望推薦即將進入12年級的學生，請通過電子郵件聯繫[email protected]。