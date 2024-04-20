3台灣藝術家 分享紐約駐村見聞與經驗

在紐約駐村的台灣藝術工作者朱峯誼(圖左)、張文菀(圖中)和黃奕翔(圖右)參與紐文中心座談會，分享世界藝術之都紐約的機會與挑戰。(記者許君達／攝影)

在布碌崙 (布魯克林 )參與駐村項目的三名台灣藝術工作者，近日在駐紐約台北文化中心進行了座談，分享他們在紐約工作和創作的經驗。藝術家們普遍認為，紐約作為全球藝文中心，人脈與機會都很豐富，但對創作者來說，也需要面對更多令人分心的事物，只有內心強大、擁有清晰目標和足夠執行力的人才會有可能迎接成功。

策展人朱峯誼的駐村地點為布碌崙的ISCP工作室，策畫的項目與他所長期研究的神秘學在藝術實踐中的運用有關。ISCP的駐村藝術家來自全球90個國家，也是紐約市 內較為知名的藝術機構，朱峯誼在談到紐約一個月的經歷時提到，對於策展人來說，遇到的人多意味著機會豐富，因為在與來自世界與紐約本地的藝術家、策展人、經紀人等業內人士不斷交流的過程中，就會不斷碰撞出火花，找到能夠合作的人與資源。他回憶，紐約的工作節奏很快，每次只要新結識有價值的朋友或夥伴，就需要馬上開始計畫新的工作、尋求合作機會，這樣的節奏會讓人非常辛苦，但這也是屬於紐約的獨特價值。

與朱峯誼同駐在ISCP的藝術家黃奕翔，則從創作者的角度看待紐約的人來人往與快節奏生活。他認為，機會多同時也意味著誘惑多，每次遇到新朋友、聽到他們的故事和創意，都會忍不住想像自己會不會像別人一樣獲得成功，因而常會陷入一種源自焦慮感的自我賦能。黃奕翔說，他在適應了紐約的節奏後，就開始瘋狂地探索各國的其他駐村計畫，如饑似渴地尋找更新更多的機會。而他身邊的藝術家們也大多如此，在這種氛圍中，大家相互鼓勵和分享，讓人無法自顧自地陷入頹廢。他表示，自己蠻喜歡這種狀態，而未來即使離開紐約，也會「明確地知道，你被這個地方改變了」。

在布碌崙登波(Dumbo)的三角藝術協會駐村的張文菀要求自己在紐約期間每天外出，盡量走不同的路線回家、看到不同的景色、收集每日的隨手拍攝並為影像留下一句話，以便更多與自己對話。在看過了各種不同風景、見過了各色人等後，她發現，紐約的機會雖多，但參與競爭的人更多，因此，作為創作者，也需要更多與自己溝通，去尋找自己到底想做的是什麼，而不要被光怪陸離的世界帶到未知的地方去。