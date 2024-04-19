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州府預算終表決 增打擊零售盜竊法案

記者和釗宇╱紐約報導
預算案進入表決階段，霍楚宣布推出打擊零售犯罪的提案。(州府提供)
預算案進入表決階段，霍楚宣布推出打擊零售犯罪的提案。(州府提供)

延宕半個多月的州府預算談判隨著府會雙方日前達成協議，18日終於進入表決階段；而在表決之前，州府根據協議又推出了三項將被納入預算案的新提案，包括打擊零售犯罪以及擴大仇恨犯罪的行為認定範圍。

新冠疫情以來治安惡化，加之寬鬆的保釋法，零售盜竊問題嚴重。從2017年至2023年，紐約市的盜竊案數量增加了51%，搶劫、重竊和小額盜竊案數量增加了86%。

雖然州長霍楚(Kathy Hochul)在預算案中提出要嚴打零售盜竊，擬將襲擊零售店員工的行為定為D級重罪，目前這一行為只被認為是輕罪，但這一直遭到州眾議長希士提(Carl Heastie)，後者多次表示不認為嚴刑峻法能夠震攝犯罪分子、保護零售工人。

根據新提案，雙方在這一問題上作出妥協，襲擊零售工人的行為擬被定為E級重罪。同時，新提案還納入了州參議會提出的條款，要求在一定時期內多次累犯的零售盜竊行為合併計算，以加重處罰。此外，新提案還提出，將助長贓物銷售設為A級輕罪；這一提議一開始在眾議會版本中被去除，但在參議會版本中被保留。

霍楚表示，「我承諾會在預算案中加入嚴打有組織的零售盜竊的條款，我們做到了；複雜的有組織的零售盜竊犯罪行為，讓零售工人工作室面臨風險，而且助長線上銷售贓物的行為，我們現在要採取措施，終結混亂局面。」

另外，霍楚還在新提案中將更多行為納入仇恨犯罪的範疇，包括幫派攻擊、多種性侵行為，但是未能將此前提出的塗鴉列入。但這已經是一大進步，因為參眾兩會此前一致不同意將此案納入預算，參院多數黨領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)上月表示，會在預算之外解決這一問題。

預算 霍楚 仇恨犯罪

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