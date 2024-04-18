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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

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幫長者申請低收住房 華埠講座吸引百人排隊

記者許君達／紐約報導
華興多元文化中心與華埠社區機構聯合主辦活動，幫助長者申請老人屋。(記者許君達／攝影)
華興多元文化中心與華埠社區機構聯合主辦活動，幫助長者申請老人屋。(記者許君達／攝影)

總部位於布碌崙(布魯克林)的社區非營利機構華興多元文化中心近日響應華人社區要求，在曼哈頓華埠開展講座並幫助符合條件的年長者填表申請低收入可負擔住房。主辦方原計畫會有50人左右到場，但在活動當日，至少有百餘人到場。

本場助老服務活動由華興多元文化中心與華埠商業改進區(Chinatown BID)和三二一西藥房聯合舉辦。華興中心負責人梁華釗介紹，中心從今年年初就開始在布碌崙開展申請老人屋的協助服務，由義工和專業人士為需要申請老人屋的居民免費填寫表格、提交並代為接收反饋。

他表示，有在美國生活經驗的華人都知道，申請各種政府項目或福利時，繁複且多只有英語的各種表格以及申請流程是很大的障礙，而通常尋求專業諮詢或代理人士的幫助都需要花錢，因此中心推出的免費這項免費服務項目在舉辦了幾次以後便大受歡迎，住在其他地方的華人也紛紛來問，是否能在他們的社區內開辦此類活動。

梁華釗表示，這是他們在第一次在布碌崙之外舉辦活動，沒想到反響如此熱烈，因此未來也會繼續尋找合作空間，在紐約市的其他華人社區開展活動。申請老人屋的社區居民必須年滿62歲、住在紐約市五區範圍內，參與幫助辦理的活動前需提前預約，並攜帶個人身分證件、工卡和銀行證明文件。

活動現場參與者人數大大超出主辦方預期，門外排起長隊。(記者許君達／攝影)
活動現場參與者人數大大超出主辦方預期，門外排起長隊。(記者許君達／攝影)

華人 布碌崙 華埠

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