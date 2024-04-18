幫長者申請低收住房 華埠講座吸引百人排隊

華興多元文化中心與華埠社區機構聯合主辦活動，幫助長者申請老人屋。(記者許君達／攝影)

總部位於布碌崙 (布魯克林)的社區非營利機構華興多元文化中心近日響應華人 社區要求，在曼哈頓華埠 開展講座並幫助符合條件的年長者填表申請低收入可負擔住房。主辦方原計畫會有50人左右到場，但在活動當日，至少有百餘人到場。

本場助老服務活動由華興多元文化中心與華埠商業改進區(Chinatown BID)和三二一西藥房聯合舉辦。華興中心負責人梁華釗介紹，中心從今年年初就開始在布碌崙開展申請老人屋的協助服務，由義工和專業人士為需要申請老人屋的居民免費填寫表格、提交並代為接收反饋。

他表示，有在美國生活經驗的華人都知道，申請各種政府項目或福利時，繁複且多只有英語的各種表格以及申請流程是很大的障礙，而通常尋求專業諮詢或代理人士的幫助都需要花錢，因此中心推出的免費這項免費服務項目在舉辦了幾次以後便大受歡迎，住在其他地方的華人也紛紛來問，是否能在他們的社區內開辦此類活動。