孔子大廈櫻花季開鑼 繽紛迎客

「2024年紐約孔廈櫻花季」16日正式開始。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓華埠 孔子大廈董事長梅犖生16日宣布「2024年紐約孔廈櫻花季」正式開始，孔廈周遭的百餘株櫻花樹，將在未來三周爭相怒放。華埠地威臣(Division St)及包厘街(Bowery)，將成為一片粉紅櫻花海洋。

由於暖冬天氣，孔廈本年度的櫻花季於4月達到最盛。周圍及中庭的櫻花林以複瓣的關山櫻為主，其特點是粉紅色彩濃醇，每朵花至少有五片花瓣，最多可達50片，花朵造型豐滿，與中央公園和布碌崙(布魯克林)植物園 的櫻花都不相同。綻放期間，一束一束的櫻花掛在在壓彎的樹枝上；花謝之時，滿地櫻花瓣還會將人行道染成一地粉紅，同樣也是一道美景。

「2024年紐約孔廈櫻花季」16日正式開始。(記者范航瑜／攝影)

「此前，孔廈附近基本沒有綠化。我們從2001年開始種植櫻花，至今己有超過120株成熟的櫻花樹，每年春季把華埠裝扮的一片粉紅，」孔廈董事于金山表示。市公園局曼哈頓分局長卡士卓(William T. Castro)曾讚譽孔廈的櫻花季是紐約「城區最美的櫻花林」。

孔廈員工每年都培育栽種四五株的櫻花苗，漸漸形成了如今所看到的櫻花海。預計本月中旬，市公園局還會再在包釐街到曼哈頓大橋沿線上再種上七株櫻花樹，為華埠今年的櫻花美景錦上添花。

周圍及中庭的櫻花林以複瓣的關山櫻為主，其特點是粉紅色彩濃醇，每朵花至少有五片花瓣。(記者范航瑜／攝影)

于金山介紹，欣賞孔廈櫻花樹的最佳路線是從地威臣街孔廈停車場開始，向西延伸至孔子銅像，右轉包厘街直到曼哈頓橋頭，沿途全是櫻花樹。于金山表示希望這些櫻花能促進華埠的旅遊業。「我們希望這些美麗的櫻花能吸引來更多遊客來到華埠，賞花、拍照、用餐、購物。」

曼哈頓華埠孔子大廈董事長梅犖生發言。(記者范航瑜／攝影)

櫻花花季約為期三至四周，之後還有杜鵑花。孔廈附近種有數十株杜鵑花，將在櫻花凋落後盛開，為期大約兩個月。之後還有孔廈近年新種的玫瑰。

出席孔廈櫻花季發布會的嘉賓有孔子大廈董事長梅犖生、副董事長盧元龍，多位孔廈董事及居民，包括紐約中華公所代主席曾偉康和安良工商總會幫辦江雋嵐。