保護疏散災民 議員推「回家提案包」

市議會多名議員在市政廳集會，宣傳旨在幫助受災建築居民盡快返回的「回家提案包」。(記者許君達／攝影)

市議員古鐵雷斯(Jennifer Gutiérrez)和克里斯南(Shekar Krishnan)日前在市政廳外發起集會，宣傳他們所提出的「回家提案包」，旨在立法加強受災建築物善後工作的透明度，保護被疏散住戶的利益。

「回家提案包」包括由古鐵雷斯和克里斯南兩人提出的六項立法提案和一項決議案，提案要求包括為受災建築內被疏散的居民加強安置協助和指導、房屋管理部門加速受災建築維修並增強所有維修環節的透明度、以及確保受災居民就近安置且未來能夠回到原有家園繼續居住等內容。

古鐵雷斯介紹，所謂的「受災」，其中多數都指的是火災。當火災發生後，消防局(FDNY)會負責疏散居民並將火撲滅，但並不負責指導受災居民如何才能盡快回家。立法提案的目的就是彌補這個空缺，並讓暫時無處可去的居民能夠了解災害善後工作的全過程、以及何時才能回家。

她強調，在住房短缺危機嚴重的當下，不能再讓這些因意外情況而被迫離家的人長時間無家可歸。克里斯南則強調，作為曾經的房產律師，他知道一些惡房東會試圖利用災害發生的機會，故意拖延或找各種理由逼走原有住戶，而增加立法的目的也是為了確保這些事情不再發生。

代表曼哈頓華埠 的市議員馬泰(Christopher Marte)也參與了集會，他表示，在他在任的兩年半期間，僅華埠就發生了六次住宅樓火災，被疏散的居民普遍不知道接下來的生活該如何繼續，也不知道何時才能回家。

馬泰在受訪時透露，目前，近兩年內華埠發生過火災的居民樓還都在修復中，進度不一，比如去年奪走四條人命的麥迪臣街80號過火建築，最近已完成了窗戶的修復，撤除了鷹架。不過，租戶還都無法在短時間內回家，只能自己想辦法度過困難時期，其中有些人可能會投靠親友，而比較不幸運的甚至只能委身於遊民 所中。

對於災害疏散對原有居民造成的影響，擔任市議會住房和建設委員會主席的桑切斯(Pierina Sanchez)強調，確保被疏散者能在本社區內得到就近安置，對於有學童的家庭來說非常重要，因為如果遠距離跨學區安置，會擾亂兒童在原有學校內的課程進度與人際關係。